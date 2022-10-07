Keçiören’de ahtapot görmeyen çocuk kalmayacak

Keçiören Belediyesi, "8 Ekim Dünya Ahtapot Günü" dolayısıyla “Ahtapot görmeyen çocuk kalmasın” sloganıyla kreş öğrencilerine yönelik etkinlik düzenledi.

Etkinlik çerçevesinde hayatında hiç ahtapot görmeyen minik çocuklar akvaryuma giderek, özellikle Ege ve Marmara Denizi’nde yaşayan octopus türü ahtapotu canlı canlı görme fırsatı buldu. Deniz Dünyası’nın en çok ilgi gören canlılarından biri olan ahtapota en sevdiği yiyeceklerden biri olan karides verildi. Çekingen tavrıyla akvaryumdaki taşların arasına gizlenen sevimli ahtapot ise karidesi görünce kendini göstermeye başladı. Çocukların meraklı ve heyecanlı bakışları arasında besinini alan ahtapot, kendini kamufle etmek için tekrar akvaryumdaki taşların arasına gizlendi. Ahtapotu sadece çizgi filmlerde gördüklerini dile getiren miniklerden kimileri ahtapotu büyük, kimileri ise küçük buldu. Minik öğrenciler, haftanın yedi günü açık olan, 150 türde 4 binden fazla deniz ve su canlısının bulunduğu Deniz Dünyası’ndaki diğer su altı canlılarını da heyecan dolu bakışlarla izledi.