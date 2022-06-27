Keçiören Belediye Başkanı Altınok: “Keçiören’de çocuk olmak güzel”

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Çocuklarımız için lunapark, Deniz Dünyası, Doğal Yaşam Parkı, teleferik, aqua parklar, buz pateni pisti gibi onlarca tesis yaptık. Aynı zamanda voleybol sahası, tenis kortu, basketbol sahası ve halı sahalarımız ücretsiz hizmet veriyor. Keçiörenli çocuklar şanslı, Keçiören’de çocuk olmak güzel” dedi.

Keçiören Belediyesi, bünyesinde ilçedeki Fatih Caddesi üzerinde hizmet veren yeni lunapark, karne sevinci yaşayan çocukların eğlence merkezi oldu. Yaz tatilinin başlamasıyla birlikte 4-8 yaş grubu minikler için ücretsiz olan eğlence merkezini özellikle çocuklu aileler ziyaret ediyor.

“Keçiören’de çocuk olmak güzel”

Çocukların gönüllerince eğlenme fırsatı bulduğu rengarenk oyuncakların dolup taştığını söyleyen Altınok, “Biz çocukluğumuzda Gençlik Parkı’na ya da Kuğulu Park’a giderdik. Şimdi buralara gitmek yerine çocuklarımız için lunapark, Deniz Dünyası, Doğal Yaşam Parkı, teleferik, aqua parklar, buz pateni pisti gibi onlarca tesis yaptık. Aynı zamanda voleybol sahası, tenis kortu, basketbol sahası ve halı sahalarımız ücretsiz hizmet veriyor. Keçiörenli çocuklar şanslı, Keçiören’de çocuk olmak güzel” diye konuştu.

Vatandaşlara ücretsiz olarak hizmet veren lunaparkta su kanosu, kanguru, laleli küçük salıncak, atlıkarınca, dönme dolap, gondol ve akülü tren yer alıyor.