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Kahramankazan’ın köyleri kilitli parke taşıyla donatılıyor

Kahramankazan Belediyesi, ilçenin köylerindeki dış mahalleler, cami ve mezarlıklara, köy konaklarının avlularına, köy meydanlarına ve yollara kilitli parke döşeme çalışmalarını sürdürüyor.

ANKARA 17.09.2021, 10:16
Kahramankazan’ın köyleri kilitli parke taşıyla donatılıyor

Kahramankazan Belediyesi, ilçenin köylerindeki dış mahalleler, cami ve mezarlıklara, köy konaklarının avlularına, köy meydanlarına ve yollara kilitli parke döşeme çalışmalarını sürdürüyor.

Kahramankazan Belediyesi, ilçedeki köylerdeki dış mahallelerde başlattığı kilitli parke taşı döşeme çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Köylerdeki cami ve mezarlıklar, köy konaklarının avluları, köy meydanları ve yollar kilitli parke taşıyla donatılıyor. Buralardaki kullanım ömrünü tamamlamış ya da yenileme ihtiyacı olan malzemeler kaldırılarak, yerlerine kilitli parke taşları döşeniyor. Belediye ekiplerinin çalışmalar kapsamındaki son durağı Kınık, Kışla ve İne köyleri oldu. Çalışmalar kapsamında kilitli parke taşı döşenen alanlarda yine bu taşlardan kilim desenleri ve çeşitli figürlerden oluşan motifler işleniyor.

“Köylerimizin her zaman emrindeyiz”

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, yürütülen çalışmaları yakından takip ediyor. Çalışmalar tamamlandığında dış mahallelerin daha modern ve kullanışlı alan ve yollara kavuştuğunu belirten Oğuz, “Köylerimizin ve buralarda yaşayan hemşehrilerimizin her zaman emrindeyiz. Göreve geldiğimiz günden bu yana köylerimizde neye ihtiyaç varsa, ne eksikse hızlı bir şekilde tamamlıyor, yerine getiriyoruz. Böylece köylerimiz estetik ve konforlu bir görünüme kavuşuyor. Çalışmalarımızı vatandaşlarımızın rahatı için ihtiyaç duyan tüm köylerimizde sürdürüyoruz” diye konuştu.

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