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İYİ Partili Fakıbaba’dan Yenilik Partisi Lideri Yılmaz’a ziyaret
İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz’a geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.
ANKARA 08.12.2022, 18:06
İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz’a geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.
İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz’ı hastanede ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti. Konuya ilişkin açıklama yapan Fakıbaba, "Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz beyi hastanede ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulundum" dedi.
Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz ise Fakıbaba’ya ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.