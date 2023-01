İYİ Parti Sözcüsü Zorlu: “(13 Şubat) Adaylık açıklamasına yönelik bir bilgi mevcut değil”

İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı ve Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, “13 Şubat ile ilgili son açıklanan 6’lı masa bildirgesinde bir toplantı gerçekleştirileceğine dair bir bilgi bizde mevcut. Ama, adaylık açıklamasına yönelik bir bilgi mevcut değil” dedi.

İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı ve Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında siyaset gündeminde yer alan konulara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Zorlu, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, Azerbaycan’ın Tahran Büyükelçiliği’nde gerçekleşen saldırıya ve İsveç’te Kuran-ı Kerim’in yakılmasına dair açıklamalarda bulundu. Zorlu, parti politikası olarak görüşlerinin kesin olduğunu aktararak, ‘İstanbul Sözleşmesi’ni yaşatacaklarını söyledi. Zorlu yaptığı açıklamaların ardından basın mensupları tarafından gelen soruları yanıtladı.

“Azerbaycan, İran ve Türkiye de bu önemli sürecin birer parçası”

İYİ Parti Sözcüsü Zorlu, Azerbaycan’ın Tahran Büyükelçiliği’nde gerçekleşen saldırıya dair başsağlığını dile getirerek, “Kardeşliğimizin, iki devlet tek millet her zaman olduğu gibi devam edeceğinde şüphemiz yok. İYİ Parti iktidarında da gerek Türkiye ve Azerbaycan ilişkisinde gerekse Türk dünyasının her sahasında birlikteliğimiz adına çıkarlarımız adına kazanılmış bütün haklar ve süreçler devam edecek. Bu İran’da gerçekleşen bir saldırı, dolayısıyla bölgemizin istikrarı konusunda büyük önem taşıyor. Şu ana kadar yapılan açıklamalar var. Ama, netlik kazanmış değil. Bu konunun bir an önce aydınlığa kavuşturulması gerekmekte. Karabağ’da devam eden bir süreç var. Azerbaycan, İran ve Türkiye de bu önemli sürecin birer parçası. İstikrarsızlığı tetiklemek isteyen birtakım çevrelerin birtakım kurguları olmalarına karşın büyük bir titizlikle bu süreç devam ettirilmeli ve arka planda ne olup ne olmadığı ortaya çıkarılmalıdır” ifadelerini kullandı.

“‘Büyük Gençlik Buluşmamızı’ gerçekleştireceğiz”

Zorlu, 25 Aralık 2022’de ‘Büyük Kadın Buluşması’nı gerçekleştirdiklerini ve bu organizasyona 15 binden fazla kadının katıldığını hatırlatarak, “Şimdi yeni bir proje ile geliyoruz. 18 Şubat’ta Ankara Arena Spor Salonu’nda ‘Büyük Gençlik Buluşmamızı’ gerçekleştireceğiz. Orada da 10 binlerce gencimiz bir araya gelecek. Bu programın bir önemi de Gençlik Politikalar Başkanlığımızın, gençlere yönelik politikalarımızın anlattığı çok önemli bir istişare toplantısına da dönüşecek” diye konuştu.

“Üniversite öğrencilerinin oy kullanmalarında birkaç engel var”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘Gençler sandığın rengini belirleyecek’ sözlerine katıldığını belirten Zorlu, şöyle devam etti:

“Üniversite öğrencilerinin oy kullanmalarının önünde birkaç engel var. 14 Mayıs’ın final sınavlarına denk gelebilme olasılığı çok yüksek. Yurtta kalan bir üniversite öğrencisi seçim takvimi açıklandıktan sonra, kısıtlı bir aralık olacak. Bu aralıkta ikametgah değişikliği yapmaya kalktığında bu sefer yurtta kalamaz hale gelecek. Seçim kanunda bir değişiklik yapmamız mümkün değil. Bir yıldan önce uygulanamıyor. O halde rahatlatacak iki önemli gelişmeyi hep birlikte sağlamaya çalışacağız. Parti olarak Yüksek Seçim Kurulu’nda (YSK), gerekli girişimleri başlatacağız. Acaba, bir genelge yoluyla yurtta kalan öğrenciler, kısıtlı takvime sıkışmadan bugünden itibaren isterlerse bu değişikliği yapabilirler mi? Yurtta kalmaları halinde bulundukları ilde oy kullanabilirler mi? Bunun YSK tarafından araştırılıp kamuoyumuza açıklanmasını istiyoruz. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’na (YÖK) bir çağrımız var. Bu tarihlerde yapılması muhtemel olan sınavları erteleyelim en azından bir haftalığına bunun için üniversitelere bir yazı gitmesi yeterli olacaktır. İkametgahını alamamış genç arkadaşlarımızın gerçekleşecek Pazar günü oy kullanma işleminin olduğu günden itibaren hemen önceki Cuma günü ve Pazartesi günü tatil olmasını öneriyoruz.”

“Adaylık açıklamasına yönelik bir bilgi mevcut değil”

Zorlu, bir gazetecinin, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun 13 Şubat’ta bir aday isminin söylenebileceğine dair ifadesine yönelik olarak şu şekilde cevap verdi:

“13 Şubat ile ilgili son açıklanan 6’lı masa bildirgesinde bir toplantı gerçekleştirileceğine dair bir bilgi bizde mevcut. Ama, adaylık açıklamasına yönelik bir bilgi mevcut değil. 13 Şubat öncesinde liderler arasında bir görüşme trafiği olacak ve bizim en başından beri altına çizerek söylediğimiz bir husus var. Nihai adaylık tartışmasının isimler üzerinden olduğu bir aşamada biz mutlaka yetkili kurullarımızı toplayacağız.”