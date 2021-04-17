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İlk YTB Özel Ödülü “Şuşa Sevinci” fotoğrafına

Yılın Basın Fotoğrafları Yarışması’nda ilk kez verilen YTB Özel Ödülü’nü, Şuşa’nın işgalden kurtulduğu haberinin oluşturduğu sevinç fotoğrafı kazandı.

ANKARA 17.04.2021, 13:27
İlk YTB Özel Ödülü “Şuşa Sevinci” fotoğrafına

Yılın Basın Fotoğrafları Yarışması’nda ilk kez verilen YTB Özel Ödülü’nü, Şuşa’nın işgalden kurtulduğu haberinin oluşturduğu sevinç fotoğrafı kazandı.

Türkiye Foto Muhabirleri Derneği’nin (TFMD) tarafından 2021 yılının en iyi basın fotoğrafları seçilirken, bu yıl ilk kez YTB Özel Ödülü de verildi. Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) desteğiyle verilen ödülü Şuşa’nın Ermenistan’ın işgalinden kurtulduğu haberini duyan bir kişinin sevincinin fotoğraflandığı kare kazandı.
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