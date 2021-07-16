İlk öğrenciler karne ve diplomalarını aldı

Ankara Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren Batıkent ve İşçi Blokları Gündüz Çocuk Bakımevi’nin ilk öğrencileri karne ve diplomalarını aldı.

Batıkent ve İşçi Blokları Gündüz Çocuk Bakımevi’nde okul öncesi eğitim gören öğrenciler için diploma ve karne töreni düzenlendi. Bu yıl hizmet vermeye başlayan her iki gündüz çocuk bakımevinde düzenlenen karne ve diploma törenine Ankara Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Adnan Tatlısu’nun yanı sıra öğrenciler, velileri ve öğretmenler katıldı. Eğitimlerini başarıyla tamamlayan minikler konfeti yağmuru altında ilk mezuniyet pastalarını kestiler. Mezuniyet töreninde balonları havaya bırakarak doyasıya eğlenen öğrencilere seslenen Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Adnan Tatlısu, “Çocuklarımızla güzel bir dönemi sonlandırıyoruz. Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı olarak pandemi sürecinde hassasiyetle çalıştık ve çalışmaya devam ediyoruz. Yeni dönemde de uzman kadromuzla aynı hassasiyetle vatandaşlarımıza hizmet vermeye devam edeceğiz” dedi.