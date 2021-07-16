banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni müjde!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni müjde!
“İBB, YARDIMLAŞMA İÇİN EN DOĞRU ADRESTİR”
“İBB, YARDIMLAŞMA İÇİN EN DOĞRU ADRESTİR”
Gergerlioğlu 4 ay aradan sonra vekilliğe iade ediliyor
Gergerlioğlu 4 ay aradan sonra vekilliğe iade ediliyor
Rusya'da uçak radardan kayboldu!
Rusya'da uçak radardan kayboldu!

İlk öğrenciler karne ve diplomalarını aldı

Ankara Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren Batıkent ve İşçi Blokları Gündüz Çocuk Bakımevi’nin ilk öğrencileri karne ve diplomalarını aldı.

ANKARA 16.07.2021, 15:58
İlk öğrenciler karne ve diplomalarını aldı
banner502

Ankara Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren Batıkent ve İşçi Blokları Gündüz Çocuk Bakımevi’nin ilk öğrencileri karne ve diplomalarını aldı.

Batıkent ve İşçi Blokları Gündüz Çocuk Bakımevi’nde okul öncesi eğitim gören öğrenciler için diploma ve karne töreni düzenlendi. Bu yıl hizmet vermeye başlayan her iki gündüz çocuk bakımevinde düzenlenen karne ve diploma törenine Ankara Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Adnan Tatlısu’nun yanı sıra öğrenciler, velileri ve öğretmenler katıldı. Eğitimlerini başarıyla tamamlayan minikler konfeti yağmuru altında ilk mezuniyet pastalarını kestiler. Mezuniyet töreninde balonları havaya bırakarak doyasıya eğlenen öğrencilere seslenen Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Adnan Tatlısu, “Çocuklarımızla güzel bir dönemi sonlandırıyoruz. Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı olarak pandemi sürecinde hassasiyetle çalıştık ve çalışmaya devam ediyoruz. Yeni dönemde de uzman kadromuzla aynı hassasiyetle vatandaşlarımıza hizmet vermeye devam edeceğiz” dedi.
Yorumlar (0)
31°
açık
banner501