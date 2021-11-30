Halk ekmek mobil araçlarla sahada

Ankara Halk Ekmek Fabrikası, mobil araçlarını sahada görevlendirdi. Satış mağazaları, ekmek büfeleri ve mobil fırın pazar günü de açık olacak.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Halk Ekmek Fabrikası’nın artan talebi karşılamak için üretim kapasitesini artırarak günlük 1 milyona çıkardığını açıkladı. Un stokları bitene kadar Halk Ekmek fiyatlarının değiştirilmeyeceğini ve 1 lira 25 kuruştan satılacağını duyuran Yavaş, sosyal medya hesaplarından yaptığı son paylaşımda, “Halk Ekmek büfeleri önünde oluşan kuyruklar hepimizi üzdü. Bu görüntülerin önüne geçmek amacıyla Halk Ekmek Fabrikamızda pazar günleri de üretim yapacak, mobil fırınlarımız ve büfelerimizden satış yapacağız” ifadelerini kullandı.

Mobil araçların ilk durağı Keçiören ve Sincan ilçeleri oldu

Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası, piyasada 200 gramlık normal ekmeğin satış fiyatının artmasının ardından 2 adet mobil fırın ilk olarak Sincan ve Keçiören ilçelerinde hizmet vermeye başladı. Keçiören ilçesindeki mobil fırını ziyaret eden Halk Ekmek Genel Müdürü Volkan Gönenç, “Çok yoğun bir dönem yaşıyoruz. Ekmek talepleri çok artmış durumda. Fabrikamızı tam kapasiteye çıkardık ve günde 1 milyondan fazla ekmek üretmekteyiz. Vatandaşlarımıza daha iyi hizmet edebilmek için fabrikada ürettiğimiz ekmeklerin yanı sıra mobil fırınlarımızda da yoğunluğun çok olduğu bölgelerde hizmet veriyoruz” diye konuştu.

Akyurt, Pursaklar, Mamak ve Polatlı ilçelerinde de hizmet verecek olan mobil araçlar dışında ek araçlar da yoğunluğun yaşandığı mahallelere destek sağlayacak. Ekmek alımları 10 adetle sınırlandırılırken, Keçiören ilçesi Pınarbaşı Mahallesi Fatih Caddesi İlçe Emniyet Müdürlüğü karşısında hizmet vermeye başlayan mobil fırından alışveriş yapan vatandaşlarsa, memnuniyetlerini dile getirdi.

Sincan’da 2 bin 500’den fazla ekmek üretimi

Kaliteli ürün ve uygun fiyat kalitesi ile halka hizmet sunmaya devam eden Halk Ekmek Genel Müdürlüğü, hijyenik koşullarda ürettiği 250 gramlık ekmeği daha geniş kitlelere ulaştırmak için mobil fırınlarla ilçe ilçe gezmeye devam edecek. Sincan ilçesi Tandoğan Mahallesi Ata Caddesi No: 58/1 adresinde mobil ekmek fırını ile günlük 2 bin 500 ekmek üreten Halk Ekmek Fabrikası, vatandaşların üretim aşamasını canlı olarak izlemelerine de imkân sağlıyor. Severek tükettikleri halk ekmeğe mobil fırın sayesinde daha kolay ulaştıklarını ifade eden Sincanlılar ise uygulama için Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’a teşekkür etti.

Halk Ekmek Fabrikası kent genelinde hizmet veren 421 Halk Ekmek Büfesi, 7 Başkent Market şubesi, 4 Fabrika Satış Mağazası ile 4 Başkent Büfe olmak üzere toplam 436 noktada pazar günleri de açık olacak ve ekmek satışı gerçekleştirecek.