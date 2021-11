HAK-İŞ: “Öğretmenler Günü’nü kutluyoruz”

HAK-İŞ Yönetim Kurulu tarafından Öğretmenler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımlandı. Yayınlanan mesajda, “Saygıdeğer ve kutsal bir mesleği ifa eden bütün eğitimcilerimizin Öğretmenler Günü’nü en içten dileklerimizle kutluyoruz” denildi.

HAK-İŞ Yönetim Kurulu 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Mesajda toplumun gelişmesinde öğretmenlerin önemli bir yeri olduğuna dikkat çekilerek şu ifadelere yer verildi:

“Ülkelerin gelişmesinin temelinde iyi eğitim almış bireylerin yetiştirilmesi yatmaktadır. Dünya üzerinde yaşayan tüm milletlerin dününde, bugününde ve yarınında her daim öğretmenlerin çok önemli bir yeri olmuştur ve olmaya da devam edecektir. Eğitim, bir toplumun her alanda ilerleyebilmesi, yeni ufuklara yelken açabilmesi, kültürlü, özgüveni yüksek, alanında uzman, yeni nesillere örnek teşkil edecek bireylerin yetişmesi için oldukça önemli bir yere sahiptir. Sanayi, teknoloji, bilim, edebiyat, sosyal diyalog ve daha birçok alanda iyi düzeylere gelmenin ve refah seviyemizi artırmanın yolu eğitimden geçmektedir. HAK-İŞ Konfederasyonu olarak, eğitimin hayatın her aşamasındaki önemine inanıyor, sürdürülebilir, atak ve etkin sendikacılığın gereği ve önemli bir ihtiyacı olarak eğitimlerde yeterliliğin önemini daima vurguluyoruz. HAK-İŞ olarak, ülkemizin uzun vadeli ekonomik kalkınma potansiyelini belirleyen en önemli zenginliğinin iyi eğitilmiş insan kaynağı olduğuna inanıyoruz. Bu kapsamda Konfederasyonumuz bünyesindeki çalışanlarımızı ve Konfederasyonumuza bağlı sendikalarımızdaki çalışanlarımızı düzenlediğimiz eğitimlerle bilinçlendiriyoruz. Her yeni eğitimde özgün bir model ortaya koyuyor, üyelerimizin yetkinlik ve yeterliliklerini geliştiriyoruz. Uluslararası alanda ikili işbirliğimizin bulunduğu Konfederasyon ve sendikalarla ortak eğitim programları düzenliyor, bu sayede uluslararası alanda hem Türkiye’nin hem de HAK-İŞ’in tanıtımını en doğru ve en iyi şekilde yapıyoruz."

Açıklamanın devamında, "Çalışma hayatına yönelik kadın ve erkek üyelerimizin kapasitelerini ve sendikal becerilerini arttırmak amacıyla yeterlilik odaklı eğitim programları düzenleyerek üyelerimizin bilgi düzeylerinin, farkındalıklarının ve işyerlerindeki verimliliklerinin arttırılmasına öncülük ediyoruz. HAK-İŞ Konfederasyonu olarak, mesleki eğitim ve hayat boyu eğitim konusunu, ülkemizin geleceği için önemli buluyor, bu konuda daha kapsamlı reformların hayata geçirilmesini bekliyoruz. Ülkemizin müreffeh ve aydınlık yarınlara giden kararlı yolculuğunda bayrağı daha yükseklere taşıyacak olan gençlerimizin, öğretmenlerimizin ellerinde şekilleneceğine inanıyoruz. Öğrencilerimizin en büyük yol göstericisi olan öğretmenlerimizin, yalnızca eğitimle sınırlı değil aynı zamanda öğrencilerimizin hayata bakışını da şekillendireceğini biliyoruz. Gelecek nesillerimizi güvenle emanet ettiğimiz, bütün öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü en içten dileklerimizle kutluyor, öğretmenlerimize ve öğrencilerimize başarılı bir eğitim hayatı diliyoruz.” denildi.