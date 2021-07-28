Hacettepe Mahallesi’nde dönüşüm çalışmaları devam ediyor

Ankara’nın Hacettepe Mahallesi tarihi dönüşüm çalışmaları ile yeniden ayağa kalkıyor. Bugüne kadar 8 konağın yapımının tamamlandığı bölgede 10 yeni konağın da inşası devam ediyor.

Altındağ’da tarihi dönüşüm devam ediyor. Restorasyon ve rekonstrüksiyon çalışmalarının sürdüğü Hacettepe bölgesinde tarihi Ankara evlerini yeniden canlandırmak için canla başla çalışan Altındağ Belediyesi, tarihi değerlere sahip çıkıyor. Bölgede tarihi doku iyice meydana çıkarken, bölgenin değeri ise her geçen gün artıyor.

Tarihi binaları koruma altına aldıklarını söyleyen Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, "Tarihe sahip çıkmaya, bölgemizdeki tarihi değerleri gelecek nesillere aktarmaya çok önem veriyoruz. Buradaki konakların her biri çok önemli birer tarihi eser. Böylesine tarihi değerleri kaybetmeye gönlümüz razı olamaz. Restorasyon ve rekonstrüksiyon çalışmaları neticesinde bölge yeniden ayağa kalkacak, tarihi evler gelecek nesillere dimdik vaziyette aktarılacak inşallah” dedi.

“Ankara turizmi değer kazanacak”

Başkan Balcı, "Tarihiyle barışık, huzur dolu bir Altındağ için çalışıyoruz. Altındağ adeta kültür ve tarih hazinesi. Hacettepe Mahallesi de Ankara’nın önemli tarihi bölgelerinden. İnşallah bölgedeki restorasyon çalışmaları tamamlandığında Altındağ, Ankara turizmine önemli bir mekan daha kazandıracak" ifadelerini kullandı.