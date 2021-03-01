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Gölbaşın’da köpeklerin katledildiği yere karanfil bırakıldı
Ankara’da Gölbaşı Sanayi Sitesi’nde çok sayıda köpeğin ölü bulunduğu noktaya hayvanseverler karanfil bıraktı.
ANKARA 01.03.2021, 18:31
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Ankara’da Gölbaşı Sanayi Sitesi’nde çok sayıda köpeğin ölü bulunduğu noktaya hayvanseverler karanfil bıraktı.Gölbaşı Sanayi Sitesi’nde boş bir arazide moloz ve toprak yığınlarının altında 20 köpek leşi bulunmuştu. Bugün köpeklerin bulunduğu yerde buluşan hayvanseverler, köpeklerin bulunduğu alana karanfil bıraktı. Katledilen hayvanlar hakkında açıklama yapan hayvanseverler, bir daha böyle durumlarla karşılaşmak istemediklerini ifade ederek, "Hayvanların öldürülmesini istemiyoruz" açıklamasında bulundular.