Gölbaşı Belediyesi karla mücadelede bin 500 ton tuz kullandı

Gölbaşı Belediyesi karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor. Karla mücadele kapsamında belediye ekipleri bin 500 ton tuz kullandı.

Başkent’te uzun zamandır beklenen kar yağışı şehre ulaşmıştı. Birçok noktada yoğun kar yağışı nedeniyle trafikte aksamalar ortaya çıkmıştı. Bu aksaklıkların yaşanmaması ve kazaların önüne geçilmesi adına karla mücadeleyi etkin sürdüren Gölbaşı Belediyesi, bu kapsamda bin 500 ton tuz kullandı.

Ankara’yı etkisi altına alan kar yağışı sonrası gece gündüz çalıştıklarını belirten Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, “Gölbaşı’nda 10 adet karla mücadele aracımızla 60 personelimizle 3 vardiya şeklinde 24 saat mücadelemizi sürdürerek bin 500 ton tuz kullandık. Ekiplerimiz yoğun çalışmasını sürdürüyor. Gölbaşı’mızın her sokağında çalışmalarımız devam edecek” ifadelerini kullandı.

Gölbaşı Belediyesine bağlı ekiplerin, kar küreme çalışması yaparak ana arterler başta olmak üzere ilçenin tüm yollarını temizlediğini aktaran Başkan Şimşek, “Ekiplerimiz büyük bir özveriyle çalışarak vatandaşlarımızın sorunsuz bir kış geçirmesini sağlıyor. Bundan sonraki süreç için de teyakkuz halindeyiz” ifadelerine yer verdi.

Vatandaşların güvenliği açısından kaldırımları da temizleyen Gölbaşı Belediyesi ekipleri, kar nedeniyle oluşabilecek mağduriyetlerin önüne geçiyor. Gölbaşı Belediyesi, ayrıca vatandaşlardan gelen ihbarlara da anında müdahale ediyor.