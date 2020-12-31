Gölbaşı Belediye Başkanı Şimşek’ten yeni yıl mesajı

Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, yeni yıl sebebiyle kutlama mesajı yayımladı.

Gölbaşı Belediye Başkanı Şimşek, 2021 yılının tüm insanlığa ve ülkeye hayırlar getirmesini temenni ederek şunları dedi:

“Geride bıraktığımız 2020 senesi ülkemiz ve dünyanın zorlu bir sınav verdiği, korona virüs salgının hayatımıza girdiği bir yıl oldu. Bu süreç bizlere hayatımızda her şeyin başının sağlık olduğunu bir kez daha gösterdi. Zaman zaman unuttuğumuz; imece, yardımlaşma gibi milli değerlerimizi ise bizlere tekrardan hatırlattı. Ülkemiz ve milletimiz bakımından çok önemli gelişmelerin yaşandığı 2020 yılını geride bırakıyor, yeni ümitler ve heyecanlarla 2021 yılına giriyoruz. Göreve geldiğimiz gün içimizde var olan ilçemize hizmet etme aşkının aynı heyecanla 2021’de de devam edeceğine şüpheniz olmasın. İlçemize hizmet aşkıyla çıktığımız yolda sizlerden aldığımız emaneti gururla taşıyacağız. Cumhuriyetimizin Başkentine yakışır hizmetleri ve projelerimizi hayata geçireceğiz. 2021 yılında daha çok çalışan, daha çok üreten ve daha çok hemşerimize dokunan bir Gölbaşı göreceksiniz. Bu duygu ve düşüncelerle başta Gölbaşılı hemşerilerim olmak üzere 2021 yılının milletimiz, ülkemiz ve insanlık için öncelikli olarak sağlık sonrasında ise huzur ve bereket getirmesini temenni ederim.”