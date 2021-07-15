Gölbaşı Belediye Başkanı Şimşek, 15 Temmuz şehitlerini unutmadı

Ankara Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, 15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma etkinlikleri kapsamında düzenlenen programlarda şehitlikleri ziyaret etti.

Gölbaşı Belediyesi, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" etkinlikleri kapsamında Gölbaşı Kaymakamlığı ile iş birliğiyle düzenledi. Programda hain darbe girişiminde şehit olanların kabri ziyaret edildi. Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, Gölbaşı Kaymakamı Tülay Baydar Bilgihan ve protokol üyeleri ve şehit yakınları ile gazilerin hazır bulunduğu programda, 15 Temmuz şehitleri mezarları başında anıldı. Kur’an-ı Kerim okunması ve dua edilmesinin ardından şehitlerin aileleri ile birlikte kabirlere karanfil bırakıldı.

Etkinlikler gün boyu devam edecek

Gölbaşı Belediyesi tarafından düzenlenecek organizasyonlar gün boyu devam edecek. Umutlu Yaşam Uygulama Merkezi (UYUM) öğrencileri saat 15.00’te hazırladıkları gösterileri Atatürk Sahil Parkı’nda gerçekleştirecek olup “15 Temmuz Şehitlerimizin Fotoğraf Sergisi” de saat 16.00’da yine Atatürk Sahil Parkı’nda gerçekleştirilecek. Demokrasi Nöbeti ile devam edecek olan programlar yarın sabah 06.00 da son bulacak.