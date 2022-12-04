“Gıdanı Tanı, Seçimini Yap” seminerleri devam ediyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler ile Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlıları iş birliğinde düzenlenen “Gıdanı Tanı, Seçimini Yap” seminerlerinin 7’ncisi Kuşcağız Aile Yaşam Merkezi’nde gerçekleştirildi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, toplum sağlığını korumak, güvenli ve sağlıklı gıda tüketimine teşvik etmek amacıyla eğitim programları düzenlemeye devam ediyor. Kırsal Hizmetler ile Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlıkları iş birliğiyle 7’ncisi düzenlenen “Gıdanı Tanı, Seçimini Yap” semineri, Kuşcağız Aile Yaşam Merkezi’nde gerçekleştirildi. Ziraat Mühendisi Nail Sözer, seminerde katılımcıların ihtiyaçlarına ve isteklerine en uygun gıda çeşidini seçmeleri ve seçtikleri ürünlerin doğru kullanımına yardımcı olacak yasal, teknik ve pratik bilgiler verdi. Kadın lokalleri üyelerine yönelik düzenlenen seminerde üyelere temel etiket bilgileri başlığı altında tavsiye edilen tüketim ve son kullanım tarihi, gıdanın adı, net miktar, beslenme bildirimi tablosu okunması ve yorumlanması da anlatıldı.

Kent genelinde 21 Kadın Lokali’nde seminer düzenleneceğini belirten Kırsal Hizmet Daire Başkanlığı Hayvancılık Hizmetleri Şube Müdürü Nurgül Söğüt, “Kadın üyelerimize yönelik gıdaları tanıtıcı, etiketlerde yazan bilgileri doğru şekilde anlayabilmeleri için öğretici seminerler düzenliyoruz. Bu seminerlerle kadınlarımızın bütçelerine ve beslenme ihtiyaçlarına en uygun gıda türlerini seçmelerini amaçlıyoruz” dedi.