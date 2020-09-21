Gençlerin buluşma noktası Gölbaşı olacak

Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, Gölbaşı’nın sosyal yaşamını hareketlendirecek ve gençlerin yeni gözdesi olacak "Üniversiteliler Caddesi Projesi"ni anlattı.

Gölbaşı Belediye Başkanı Şimşek, Ankara Üniversitesi Gölbaşı Kampüsü ana giriş kapısı, Gazi Üniversitesi Gölbaşı Kampüsü ve Ankara Üniversitesi Teknokent yerleşkesinin tam merkezinde Gölbaşı Belediyesinin 11 bin metrekarelik kendi arazisi üzerinde inşa ettiği Üniversiteliler Caddesi Projesi’nin hem Ankara hem de Gölbaşı için büyük önem taşıdığına vurgu yaptı. Şimşek, "30 adet iş yeri, sinema ve yaşam merkezinden oluşan içerisinde kendi yürüyüş caddesi ve meydanı bulunan, merkezinde üniversite öğrencileri ve Gölbaşılıların sosyal hayatını zenginleştirmeyi amaçlayan projemiz, 11 bin metrekarelik kendi arazisi üzerinde inşa edilecek. Projemiz, tek katlı mağazaların çevrelediği araç trafiğine kapalı yürüme yolu cadde konseptinde bir açık hava ticaret ve sosyal yaşam merkezi formunda tasarlandı. Proje sayesinde Gölbaşı’nda yerleşik üniversite öğrencileri ve Gölbaşı halkı açık hava konseptinde kendi mini meydanı ve sosyal yeşil alanları olan, öğrenciler ve vatandaşın tüm sosyal ihtiyaçlarını karşılayabilecek bir sosyal yaşam merkezine kavuşacak" dedi.

Gölbaşı içerisindeki ilk sinema salonunun da proje kapsamında hayata geçirileceğini belirten Şimşek. "Projenin içerisinde bulunan sinema salonu binası, Gölbaşı ilçesindeki ilk sinema salonu olacak olup, uzun yıllardır Gölbaşı halkının beklentisinin bulunduğu bir eksikliği giderecek. Üniversiteliler Caddesi Gölbaşı Kent Meydanı ve Büyük Gölbaşı merkezi ana güzergahına bisiklet ve koşu yolları ve peyzaj hatları ile bağlanacak. Gölbaşı ilçesinin sosyal hayatına büyük bir değer katacak olan Üniversiteliler Caddesi Projesi ile ilçedeki öğrenci nüfusunun ilçede vakit geçirmesini, ticaret hacminin artmasını ve Gölbaşı halkının uzun süredir beklentisinde olduğu sosyal yaşam merkezi ihtiyacını karşılamayı amaçlıyoruz" ifadelerini kullandı.