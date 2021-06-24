Geleneksel oyunlar canlandı

Geleneksel oyunlar Altındağ’da canlandı. Kadın Eğitim Kültür Merkezi ve Gençlik Merkezi üyeleri bir araya geldi, unutulmaya yüz tutmuş sokak oyunlarını yeniden canlandırdı.

Altındağ’da nostaljik bir gün yaşandı. Gülpınar ve Karakum Kadın Eğitim Kültür Merkezleri ile Gülpınar Gençlik Merkezi üyelerinin ortaklaşa hazırladığı programda, geçmişe yolculuk yapıldı. Geleneksel sokak oyunlarının yeniden canlandırıldığı etkinlikte, Altındağlı kadınlar gençlere nesilden nesile aktarılan geleneksel oyunları öğretti.

Nesilden nesile

Altındağlı kadınlar, gençlik merkezi üyesi gençlere “bezirgan başı, körebe, mendil kapmaca, gazoz kapağı, yağ satarım ve beştaş” gibi unutulmayacak sokak oyunlarını öğretti. Birlikte oyunlar oynayan kadınlar ve gençler, doyasıya eğlendi. Gençlik Merkezi üyeleri ise çaldıkları enstrümanlar ve verdikleri mini konserlerle kulakların pasını sildi.

“Anılarımız canlandı”

Geleneksel sokak oyunlarının önemli bir kültür hazinesi olduğunu söyleyen Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı “Sokak oyunları çocukların sosyal hayata hazırlandıkları ilk yer aslında... Sokakta, akranlarıyla birlikte bu tarz geleneksel oyunları oynayan çocuklar, hem eğleniyor hem de öğreniyor. Hepimiz çocukluğumuzda bu oyunları oynadık. Bu oyunlar sayesinde kazanmak, kaybetmek, başarmak, takım olmak gibi önemli duyguları yaşadık. Bu oyunlar hepimizin çocukluğundan birer parça ve nesilden nesile aktarılması gereken önemli bir kültür hazinesi... Bugün katılım gösteren ve anılarımızı yeniden canlandıran tüm kadınlarımıza ve çocuklarımıza çok teşekkür ediyorum” dedi.