Engelsiz kreş projesi son sürat devam ediyor

Ankara Büyükşehir Belediyesince yaptırılan “Engelsiz Kreş Projesi” inşaat çalışmalarında yüzde 37’lik ilerleme sağlandı. “Yeşil bina” özelliğiyle çevre dostu olacak şekilde inşa edilen kreşlerden 0-3 yaş grubu görme, işitme ve fiziksel engelli çocuklar yararlanabilecek.

Başkent’te yaşayan engelli çocukların sosyal hayata karışabilmesi ve yaşıtları gibi oyun oynayabilmesi amacıyla hayata

geçirilen “Engelsiz Yuva ve Engelsiz Çocuk Parkı” projesi kapsamında başlatılan inşaat çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Çayyolu Mahallesi’nde 5 bin 600 metrekarelik alana yapılan ‘Engelsiz Kreş’ inşaatında yüzde 37’lik ilerleme sağlandı. “Yeşil bina” olarak tasarlanan ve çevre dostu projelerden olan Engelsiz Yuva ve Engelsiz Çocuk Parkı, enerjisini güneş panellerinden karşılayacak. Yağmur sularını depolayarak tekrar kullanıma dönüştürecek olan kreş, yaklaşık 3 bin 150 metrekarelik kapalı kullanım alanına (2 bin 250 metrekaresi taban alanlı), 2 bin metrekarelik engelsiz çocuk parkına, 350 metrekarelik tarım alanına, 700 metrekarelik avlu ve amfi tiyatro salonuna sahip olacak.

Projeden 0-3 yaş grubu arası engelli ve engelsiz çocuklar yararlanabilecek

300 kişilik kapasitesi olan az katlı ve yatay mimariye sahip ‘U’ şeklindeki bina 0-3 yaş grubu görme, işitme ve fiziksel engelli çocukların kullanabileceği şekilde tasarlanırken, kreşten diğer çocuklar da yararlanabilecek.

Büyükşehir Belediyesinin sosyal belediyecilik anlayışıyla çalışmaya devam ettiğini belirten PORTAŞ A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Okan Evliyaoğlu, “Yapımı yaklaşık 4 aydır devam eden kreşimizin inşaat ilerleme seviyesi şu an için yüzde 37 oranında. Yapım süresi 12 ay olmasına rağmen daha kısa sürede tamamlanması hedeflenmektedir. Kreşimizin tüm çocuklarımızın güzel günler geçireceği bir yuva olmasını temenni ediyoruz” dedi.