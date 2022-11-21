’Çocuk Meclisi’ üyeleri mazbatalarını Mansur Yavaş’tan aldı

Ankara Büyükşehir Belediyesi Çocuk Meclisi’nin 27’nci Dönem açılışı, Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş’ın da katıldığı mazbata töreniyle gerçekleşti.

Başkentin yönetiminde çocuklara doğrudan söz hakkı tanıyan, çocuklara haklarının öğretildiği Çocuk Meclisi’nde; yeni başkan ve üyeler mazbatalarını Başkan Mansur Yavaş’ın elinden aldı. Törene, Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile birlikte Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanı Dr. Serkan Yorgancılar ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Adnan Tatlısu da katıldı.

Tüm çocukların 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü’nü kutladığını belirten Başkan Yavaş, “Çocuklarımız, demokratik ve birbirlerine saygılı bir şekilde önergelerini verdiler. İnşallah bunlar Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinde de öncelikli olarak okunacak. Çocuk hakları konusunda bu kadar bilinçli bir nesle, birbirlerine olan sevgileriyle, saygılarıyla gözümüz arkada kalmadan emanet edebileceğimiz Ankara olduğunu görüyorum ve kendilerini çok tebrik ediyorum, başarılı çalışmalar diliyorum” dedi.

“Çocuk Meclisi’mizin 27. Dönem açılışını gerçekleştirdik”

Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanı Yorgancılar, Çocuk Meclisi’nin kente çocuk gözüyle bakarak katkı sağlayacağını ifade edip, “Bugün Dünya Çocuk Hakları Günü. Biz de bu doğrultuda Çocuk Meclisi’mizin 27. Dönem açılışını gerçekleştirdik. 92 farklı ilköğretim okulundan öğrenciler temsilci oldu” açıklamasını yaptı.