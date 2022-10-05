CHP’den anayasa değişikliğine olumsuz yaklaşım

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkanvekili Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın başörtüsü konusunda, “Kılıçdaroğlu samimiyse çözümü yasa değil, anayasa düzeyinde sağlayalım" teklifine olumsuz yaklaşarak, “Meclis’e sunduğumuz kanun teklifimiz AKP’de rahatsızlık yarattı. Desteklememek için anayasa değişikliği önerip başka değişiklikler için fırsat kolluyorlar” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün partisinin grup toplantısında, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun başörtüsü teklifine ilişkin, “Kılıçdaroğlu samimiyse çözümü yasa değil, anayasa düzeyinde sağlayalım" dedi. Erdoğan’a yanıt CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel’den geldi. Özel, konuya ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden şunları söyledi:

“Meclis’e sunduğumuz kanun teklifimiz AKP’de rahatsızlık yarattı. Desteklememek için anayasa değişikliği önerip başka değişiklikler için fırsat kolluyorlar. Her gün anayasayı çiğneyen bir anlayışla anayasa değiştirecek halimiz yok. Yeni anayasa, yeni meclisin işi olacak.”