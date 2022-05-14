Cephede Piknik oyununun galasında dezavantajlı çocuklardan üstün performans

Ankara Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal işler Daire Başkanlığı ile Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı tarafından yürütülen “Yarınlar ve Umutlar Projesi” çerçevesinde sahnelenen ‘Cephede Piknik’ adlı tiyatro oyununun galası yapıldı. Altındağ’da yaşayan dezavantajlı çocuklar tarafından sahnelenen oyun ayakta alkışlandı.

Genel sanat yönetmenliğini usta oyuncu Turgay Tanülkü, yönetmenliğini ise Ali Sağ’ın üstlendiği ‘Cephede Piknik’ adlı tiyatro oyununun galası yapıldı. Ankara Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı ile Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı tarafından yürütülen “Yarınlar ve Umutlar Projesi” çerçevesinde Altındağ’da yaşayan dezavantajlı çocukların sahnelediği oyun büyük ilgi gördü. Dezavantajlı çocuklar tarafından 6 aylık bir çalışma sonucunda Gençlik Parkı Büyük Sahne’de sahnelenen tiyatro oyununa Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın eşi Nursen Yavaş, İYİ Parti Ankara İl Başkanı Yetkin Öztürk, BelPa AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ferhan Özkara, Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Ali Bozkurt, Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Adnan Tatlısu, Muhtarlık İşleri Daire Başkanı Önder Yanmaz, Beltema Sigorta Genel Müdürü Ali Çalışkan, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Deniz Demiryürek ve çok sayıda sanatsever katıldı. Savaşın anlamsızlığı üzerine yazılan oyunu başarıyla sahneleyen çocuk oyuncular, Başkentliler tarafından dakikalarca ayakta alkışlandı.