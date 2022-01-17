Çankırı Gençlik Derneği Ilgaz’da

Ankara’da faaliyet gösteren Çankırı Gençlik Derneği, 250 genç ile beraber Ilgaz’a geldi.

Ankara’da faaliyet gösteren Çankırı Gençlik Derneği, 5 otobüsle Çankırı Ilgaz Yıldıztepe’ye geldi. Bir otelde öğle yemeği ile başlayan programda hep beraber Yıldıztepe’ye çıkan gençler, davul ve zurna eşliğinde halay çekti.

Çankırı Gençlik Derneği Genel Başkanı Zekeriya Arslan, dernek olarak 9 farklı ilçeden 32 köyün katılım sağladığı bir turnuva düzenlediklerini söyledi.