Çankaya’ya 7 yeni park daha geliyor

Çankaya Belediyesi, tamamlanan parkları birbiri ardına halkın hizmetine sunuyor. Geçtiğimiz günlerde Ankara’nın yeni Atatürk Orman Çiftliği olacak 750 bin metrekarelik “Bademlidere Kent Ormanı ve Parkı”nın ağaçlandırma törenini gerçekleştiren Çankaya Belediyesi, yılsonuna kadar 7 yeni parkı daha tamamlayacak.

İlk olarak Kızılırmak Mahallesi’nde yapımı süren Eczacılar Anıt Parkı 9 Ekim’de açılacak. 13 Ekim’de Yaşamkent Mahallesi’nde yapımı süren 13 Ekim Başkent Parkı, 20 Ekim’de Yaşamkent Mahallesi Parkı hizmete sunulacak. Cevizlidere Ceyhun Atuf Kansu Caddesi üzerinde yapılan iki park 11 Kasım’da, Akpınar Mahallesi Parkı 2 Aralık’ta törenle açılacak. Aralık ayında temeli atılacak olan Mutlukent Mahallesi Parkı ise kısa sürede tamamlanarak halkın hizmetine sunulacak. Ankara’nın en yeşil ilçesi olan Çankaya, bu 7 yeni parkla birlikte 42 bin 781 metrekare daha yeşil alana kavuşmuş olacak.

Çankaya Belediyesi’nin durmadan ve yorulmadan hizmet üretmeye devam ettiğini belirten Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, her yıl bir önceki yılın da üstüne koyarak yeni projeleri hayata geçirdiklerini söyledi. İlçenin yeşil dokusuna büyük önem verdiklerini ifade eden Taşdelen, “Uygun arazilerimizi halkımızın mutlu ve eğlenceli vakit geçirmeleri için park yaparak değerlendiriyoruz. Bizim için önemli olan halkımızın mutluluğudur. 7 yıldır durmadan çalışıyoruz ve bundan sonra da yeni projelerimizi birbiri ardına hizmete sunmaya devam edeceğiz” dedi.