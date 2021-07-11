Çankaya’da “Sağlıklı Sokaklar” projesi için ilk adım atıldı

Çankaya Belediyesi, pilot bölge seçilen Bahçelievler’de bölge halkının görüşleri ile şekillenen "Sağlıklı Sokaklar Projesi"ni tanıttı.

Çankaya Belediyesinin Birleşik Krallık, Birleşmiş Milletler İnsan Yerleşimleri Programı (UN-Habitat) ve ARUP iş birliği ile hazırladığı "Sağlıklı Sokaklar Projesi" görücüye çıktı. 9 Temmuz’da Metin Oktay Parkı’nda gün boyu süren tanıtım etkinliğine Bahçelievler sakinlerinin yanı sıra, üniversiteler ve sivil toplum örgütleri de katıldı. Proje için pilot uygulama alanı olarak seçilen Bahçelievler 70, 71 ve 74’üncü sokakların proje çerçevesinde sağlıklı dönüşümünün sunulduğu ve soru cevaplarla devam eden etkinlikle Çankaya’da sağlıklı, temiz, güvenli ve yürünebilir sokakların oluşturulması için önemli bir adım atıldı.

“Uzmanlara sorarak yeniden ele aldık”

Proje hakkında açıklamalarda bulunan Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, her proje ve çalışmada olduğu gibi Çankaya’nın temel ilkelerinden biri olan katılımcı belediyecilik anlayışıyla hareket ettiklerini ve uluslararası bir çalışmaya daha imza atmaya hazırlandıklarını kaydetti. Halkın yaşadığı sokakta görmek istediği her unsuru çalışmaya dahil ederek, halka ve sivil toplum örgütlerine sorarak projeyi şekillendirdiklerini belirten Taşdelen, "Pilot bölge olarak seçtiğimiz Bahçelievler’deki sokaklarımızın aydınlatmalarından kaldırımlarına, parklarından yeşil dokusuna, ağaçlarına kadar her bir unsuru halkımıza, uzmanlara sorarak yeniden ele aldık. Projeyle kentte nefes alınacak, temiz, güvenli, sağlıklı alanlar yaratmayı, vatandaşlara hareket özgürlüğü sağlamayı, kentte yürümeyi keyifli hale getirecek yeşil alanlar oluşturmayı, her yaşın ve her kesimin ihtiyaçlarını karşılamayı amaçlıyoruz" diye konuştu.