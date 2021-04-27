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Çankaya parklarına bahar geldi

Çankaya Belediyesinin aylar öncesinden başlattığı bahar hazırlıkları görsel güzelliğe dönüştü. Dikilen çiçekler adeta renk şöleni sunuyor.

ANKARA 27.04.2021, 12:33
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Çankaya parklarına bahar geldi

Çankaya Belediyesinin aylar öncesinden başlattığı bahar hazırlıkları görsel güzelliğe dönüştü. Dikilen çiçekler adeta renk şöleni sunuyor.

Aylar öncesinden başlayan çalışmalarla hazırlıklarını yapan Çankaya Belediyesi, parkları rengarenk çiçeklerle donattı. Yılın 365 günü ilçedeki park ve yeşil alanlarda bakım ve yenileme çalışmaları sürdürülüyor. Bu çalışmalar kapsamında bahar aylarına yönelik başlatılan budama, toprak serimi, bakım ve çiçeklendirme gibi dokunuşlar meyvesini veriyor.

Belediyenin kendi tesislerinde ve kendi personeliyle en düşük maliyetle ürettiği yazlık çiçekler, park zengini Çankaya’nın güzelliğine güzellik katıyor. Pandemi nedeniyle bunalan vatandaşlar kısıtlamanın olmadığı zamanlarda Çankaya parklarında dinlenme ve rahatlama imkanı buluyorlar.
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