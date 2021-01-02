banner363

banner380

banner381

banner396

banner389

banner403

banner420

Son Dakika
Milli Atlet Süreyya Ayhan Kop'a 'tapu' şoku
Milli Atlet Süreyya Ayhan Kop'a 'tapu' şoku
Zülfü Livaneli'den şaşırtan paylaşım
Zülfü Livaneli'den şaşırtan paylaşım
Süleyman Soylu'dan Meral Akşener'e tepki
Süleyman Soylu'dan Meral Akşener'e tepki
Korona önlemleri nedeniyle grip vakaları azaldı
Korona önlemleri nedeniyle grip vakaları azaldı

Büyükşehir belediyesi araç filosu her geçen gün büyüyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkent’in ihtiyaçları doğrultusunda araç filosunu genişletmeye devam ediyor. Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı tarafından temin edilen 15 yeni ilk müdahale aracı Ankara İtfaiyesi tarafından kullanılacak. Fen İşleri Daire Başkanlığı da yeni alınan 15 çekici ile Başkentlilere daha iyi ve daha hızlı hizmet verecek.

ANKARA 02.01.2021, 11:40
6
Büyükşehir belediyesi araç filosu her geçen gün büyüyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkent’in ihtiyaçları doğrultusunda araç filosunu genişletmeye devam ediyor. Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı tarafından temin edilen 15 yeni ilk müdahale aracı Ankara İtfaiyesi tarafından kullanılacak. Fen İşleri Daire Başkanlığı da yeni alınan 15 çekici ile Başkentlilere daha iyi ve daha hızlı hizmet verecek.

Ankara Büyükşehir Belediyesi ihtiyaç dışı lüks araç kullanımı yerine Başkentlilerin ihtiyaçlarını önceleyen bir anlayışla hizmet vermeyi sürdürüyor.

Bir yandan Büyükşehir Belediyesi ve iştiraklerine ait lüks araçların satışına devam edilirken bir yandan da Ankara ve Ankaralıların ihtiyaçları doğrultusunda hizmete alınan araç filosu her geçen gün daha da büyüyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın ‘öncelikli ve insan odaklı hizmet’ anlayışı doğrultusunda son olarak Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı tarafından temin edilen 15 adet yüksek basınçlı ilk müdahale aracı Ankara İtfaiyesi’ne, 15 çekici ve bu çekicilere monte edilen havuz tipi damperli dorseler ise Fen İşleri Daire Başkanlığı’na teslim edildi.

Ankara İtfaiyesi filosuna dahil ettiği 15 yeni yüksek basınçlı ilk müdahale aracıyla yangınlardan trafik kazalarına, sel baskınlarından çeşitli kurtarma operasyonlarına daha etkin ve daha hızlı müdahalede bulunabilecek.

Yeni araçlar özellikle yangınlarda dar sokaklarda kullanılacak

Çok fonksiyonlu büyük itfaiye araçlarının ve tankerlerin giremediği dar sokaklara girerek can ve mal kaybı yaşanmasının önüne geçecek olan 4X4 ilk müdahale araçları ayrıca büyük itfaiye araçlarının yükünü yüzde 50 oranında azaltacak.

Sincan 1. Organize Sanayi Bölgesinde özel bir firma tarafından yerli olanaklarla imal edilen (350 litre su, 30 litre köpük kapasiteli tank ile dakikada 30 litre su atma tabancası bulunan) araçlarda, 3 bin 500 kilo çekme kapasiteli uzaktan kumandalı çekme vinci de yer alıyor.

Ankara İtfaiyesi’nin Başkentlilere sunduğu hizmet kalitesini artırmaya gayret gösterdiklerini ifade eden Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Salih Kurumlu, şu bilgileri verdi:

“Ankara İtfaiyesi’ne 15 adet 4X4 ilk müdahale aracı olarak kullanabileceğimiz su, köpük ve sel baskınlarında kullanılmak üzere motorların bulunduğu araçları aldık. Amacımız yetişmiş personelimiz ve istasyonlarımızla Ankara İtfaiyesi’ni daha modern ve teknik kapasitesi daha yüksek araçlarla donatarak Başkentlilere daha hızlı ve etkin hizmet verebilmek. İhtiyaç dahilinde 3 bölgemize dağıtacağımız bu araçları daha çok ot ve çöp yangınları ile sel baskınlarında kullanacağız. Bu araçların yanı sıra çıkarttığımız Kırsal İtfaiyecilik Hizmetleri Yönetmeliği kapsamında 200 tanker ihalesini tamamladık ve imalat aşamasına geçtik. Önümüzdeki yaz sezonundan itibaren kırsal kesimlerde muhtarlarımızın görevlendireceği 4 kişiye eğitim verip kendi bölgelerinde çıkan yangınlara müdahale etmelerini sağlayacağız.”

Fen İşleri’ne 15 çekici ve dorse

Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı çalışmalarında kullanılmak üzere tamamı yerli üretim 15 adet 2020 model çekici, araç filosuna dahil edildi.

Fen İşleri Daire Başkanlığı’nın Başkent’in 25 ilçesinde yoğun bir çalışma temposuyla hizmet verdiğini belirten Yol Asfalt Şube Müdürlüğü Tır Sorumlusu Erol Acar, “Hizmetlerin daha üst seviyelere çıkarılması ve daha hızlı bir şekilde gerçekleştirilmesi amacıyla temin edilen yeni çekici ile havuz tipi damperli dorselerde asfalt, tuz ve çeşitli makineler taşınacak. Ankaramız’a hayırlı olsun” dedi.
Yorumlar (0)
banner429
14°
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 14 29
2. Beşiktaş 14 28
3. Alanyaspor 15 27
4. Gaziantep FK 14 27
5. Fenerbahçe 14 26
6. Hatayspor 14 24
7. Karagümrük 14 21
8. Malatyaspor 14 20
9. Trabzonspor 15 20
10. Konyaspor 14 19
11. Göztepe 15 19
12. Rizespor 14 19
13. Kasımpaşa 15 19
14. Sivasspor 14 17
15. Antalyaspor 15 17
16. Başakşehir 14 16
17. Gençlerbirliği 14 15
18. Ankaragücü 14 12
19. Denizlispor 14 12
20. Erzurumspor 15 12
21. Kayserispor 14 10
Takımlar O P
1. Altay 16 32
2. Giresunspor 16 32
3. Samsunspor 16 30
4. Tuzlaspor 16 30
5. İstanbulspor 15 28
6. Adana Demirspor 16 28
7. Ankara Keçiörengücü 16 28
8. Altınordu 16 27
9. Bursaspor 16 24
10. Bandırmaspor 16 21
11. Menemen Belediyespor 16 19
12. Ümraniye 16 17
13. Boluspor 16 16
14. Balıkesirspor 15 15
15. Akhisar Bld.Spor 15 13
16. Adanaspor 14 12
17. Ankaraspor 15 9
18. Eskişehirspor 16 3
Takımlar O P
1. Liverpool 16 33
2. M. United 16 33
3. Leicester City 16 29
4. Everton 16 29
5. Chelsea 16 26
6. Aston Villa 15 26
7. Tottenham 15 26
8. Man City 14 26
9. Southampton 16 26
10. West Ham 17 26
11. Leeds United 16 23
12. Wolverhampton 16 21
13. Arsenal 16 20
14. Newcastle 15 19
15. Crystal Palace 16 19
16. Burnley 15 16
17. Brighton 16 13
18. Fulham 15 11
19. West Bromwich 16 8
20. Sheffield United 16 2
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 14 35
2. Real Madrid 16 33
3. Real Sociedad 17 29
4. Sevilla 14 26
5. Villarreal 16 26
6. Barcelona 15 25
7. Granada 15 24
8. Celta de Vigo 16 23
9. Cádiz 16 19
10. Real Betis 16 19
11. Levante 15 18
12. Athletic Bilbao 16 18
13. Deportivo Alaves 16 18
14. Getafe 15 17
15. Elche 14 16
16. Eibar 16 16
17. Valencia 16 15
18. Real Valladolid 16 15
19. Osasuna 15 13
20. Huesca 16 12