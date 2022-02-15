Beyza Karaçam IFK Kristianstad’a transfer oldu

Yenimahalle Belediyesi Kadın Hentbol Takımı’nın yıldız oyuncusu Beyza Karaçam, Avrupa’nın önde gelen hentbol kulübü IFK Kristianstad’a transfer oldu.

Yenimahalle Belediyesi Kadın Hentbol Takımı’nın yıldız oyuncusu Beyza Karaçam, Avrupa’nın önde gelen hentbol kulübü IFK Kristianstad’a transfer oldu. Yenimahalle’de 2 yıldır top koşturan milli sporcu Beyza Karaçam, önümüzdeki sezondan itibaren İsveç’te ter dökecek. Yenimahalle Belediyesi Spor Kulübü’nden yapılan açıklamada, “Beyza ile yollarımız ayrıldığı için elbette üzgünüz ancak bir yandan da oyuncumuz adına mutlu olduk. Beyza’nın transfer olduğu takım hentbolda çıtası çok yüksek bir takım. Yani oyuncumuzun önü açık, geleceği parlak. Genç bir takımımız var. Ligde kazanıyoruz, kaybediyoruz. Kendimize çıkarımlar yapıyor, bunun üzerinden antrenmanlarımıza ağırlık veriyoruz. Ancak bizim için altyapı çok önemli. Altyapıdan yetiştirdiğimiz ve yetiştireceğimiz oyuncular takımımızın geleceği için asıl hedefimizdir” denildi.