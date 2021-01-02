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BELPA mutfağı 1 yıldır ihtiyaç sahiplerinin yanında

Ankara Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden BELPA A.Ş’ye bağlı hizmet veren BELPA Mutfağı 1. yılını kutluyor. Sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın toplumsal dayanışma çağrılarının ardından yoğun bir çalışma örneği sergileyen BELPA Mutfağı, tam 1 yıldır ihtiyaç sahibi vatandaşların sofrasına ulaşıyor.

ANKARA 02.01.2021, 11:44
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BELPA mutfağı 1 yıldır ihtiyaç sahiplerinin yanında

Ankara Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden BELPA A.Ş’ye bağlı hizmet veren BELPA Mutfağı 1. yılını kutluyor. Sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın toplumsal dayanışma çağrılarının ardından yoğun bir çalışma örneği sergileyen BELPA Mutfağı, tam 1 yıldır ihtiyaç sahibi vatandaşların sofrasına ulaşıyor.

Sosyal belediyecilik anlayışıyla hareket eden Ankara Büyükşehir Belediyesi özellikle pandemi sürecinde ihtiyaç sahibi vatandaşların yanında olmaya devam ediyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın “iyilik bulaşıcıdır” sloganıyla başlattığı toplumsal dayanışma çağrılarının ardından salgın sürecinde ihtiyaç sahibi vatandaşlara sıcak yemek ve kahvaltı hazırlayan BELPA Mutfağı 1. yaşını doldurdu.

Depremzedelerden karantinadaki vatandaşlara kadar ulaşan mutfak: BELPA Mutfağı

Ücretsiz olarak ihtiyaç sahiplerine dağıttığı yemeklerin ham maddelerini ihaleyle dışarıdan temin etmek ya da hizmet alımı yapmak yerine üreticiden doğrudan alan Büyükşehir Belediyesi, tam 1 yıldır BELPA Mutfağı’nda hazırlanan yemeklerle hem tasarruf sağlıyor hem de tüm Türkiye’ye örnek oluyor.

Büyükşehir Belediyesi tarafından 65 yaş üstü ve engelli vatandaşlar başta olmak üzere koronavirüs salgını nedeniyle karantinada kalanlara, işlerini kaybedenlere, sağlık çalışanlarına ve yardıma muhtaç vatandaşlara dağıtılan ücretsiz sıcak yemek ve kahvaltı BELPA Mutfağı’nda özenle hazırlanıyor.

BELPA Mutfağı’nda yeni yılın ilk gününde 1. yaşlarını kutladıklarını belirten BELPA A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Ferhan Özkara, ihtiyaç sahiplerine gönderilen yemeklerin aynısını hem çalışanların hem de yöneticilerin yediğine dikkat çekerek, şu değerlendirmelerde bulundu:

“Çok heyecanlıyız, BELPA Mutfağı’nda bir yılı geride bıraktık. Çok zor bir dönemden geçtik, geçiyoruz ama her zaman yapılacaklardan umutluyuz. Sayın Başkanımız Mansur Yavaş’tan aldığımız cesaret ve güçle kurulduk. BELPA Mutfağı’nda başta günlük 7 bin kapasiteyi hedefliyorduk ama zaman bizi öyle bir yolculuğa taşıdı ki ilk Elazığ depreminde çorba kazanlarımızı kurarak vatandaşların yanında olduk. Nallıhan yangını, Polatlı kum fırtınası ve İzmir depremi hepsinde de elimizden gelen desteği vermeye çalıştık. Pandemi sürecinde ise Sayın Mansur Yavaş’ın hayata geçirdiği ’İftar Ver’ kampanyası ile Ramazan ayı boyunca 555 bin haneye ulaştık. Bu mutfakta emeği geçen tüm arkadaşlarımıza tüm personelimize çok teşekkür ediyorum. BELPA Mutfağı’nda mühendisinden aşçısına kadar büyük özveriyle hafta sonu tatili ya da izin kullanmadan 7/24 başarıyla görevlerini yerine getirdiler. Nice yılları olsun BELPA Mutfağı’nın.”

Hijyenik, lezzetli ve sağlıklı yemekler

BELPA Mutfağında vakumlu paketleme cihazında el değmeden hijyenik koşullarda ambalajlanan yemekler, ihtiyaç sahiplerine ücretsiz olarak dağıtılıyor.

Gıda mühendisleri tarafından kalorileri hesaplanarak hazırlanan leziz yemekler 7’den 70’e tüm vatandaşlar tarafından beğeniyle tüketilirken, haftada 3 gün et, 3 gün sebze, 1 gün ise bakliyat yemeğinin pişirildiği BELPA Mutfağı’nda vatandaşlara sağlıklı beslenme imkanı sağlanıyor.
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