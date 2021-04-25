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Başkent’te peyzaj çalışmaları devam ediyor

Ankara Büyükşehir Belediyesinin kent genelinde peyzaj ve temizlik çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.

ANKARA 25.04.2021, 12:18
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Başkent’te peyzaj çalışmaları devam ediyor

Ankara Büyükşehir Belediyesinin kent genelinde peyzaj ve temizlik çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesince pandemi nedeniyle sokağa çıkma kısıtlamalarının olduğu günlerde kentin dört bir tarafında peyzaj çalışmaları sürüyor. Konya, Eskişehir, Samsun ve İstanbul yolunda yer alan refüjler ile yeşil alanlarda kapsamlı çapalama, bakım, temizlik ve budama çalışması 929 personelle sürdürülüyor. Yeşil alanlarda toprak zeminleri çapalayarak peyzaj düzenlemesine uygun hale getiren ekiplerin bahar ayları için Başkent genelinde çiçek dikimine hazırlandığı ifade edildi. Ağaçların düzenli gelişimini sağlamak, dal ve yaprakların daha sağlıklı büyümesi için mevsimlik budama çalışmalarına da hız veren ANFA ekipleri, böylelikle yol kenarlarında ve refüjlerde bulunan ağaçların daha sağlıklı büyümesinin de önünü açıyor.
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