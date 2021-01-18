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Başkent’te ortak akıl ilkesi sokak hayvanları için de devrede

Ankara Kent Konseyi (AKK) ile hayvansever dernekler, Ankara Büyükşehir Belediyesinin katkılarıyla Başkent’in dört bir yanında sokak hayvanlarını besleme çalışmalarına katılıyor. Koronavirüs salgını nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarını yalnız bırakmayan Ankara Kent Konseyi ve gönüllü hayvanseverler sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı bu hafta sonunda da 20 ilçede 20 bin sokak hayvanına 12 ton mama desteğinde bulundu.

ANKARA 18.01.2021, 10:24 18.01.2021, 10:49
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Başkent’te ortak akıl ilkesi sokak hayvanları için de devrede

Ankara Kent Konseyi (AKK) ile hayvansever dernekler, Ankara Büyükşehir Belediyesinin katkılarıyla Başkent’in dört bir yanında sokak hayvanlarını besleme çalışmalarına katılıyor. Koronavirüs salgını nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarını yalnız bırakmayan Ankara Kent Konseyi ve gönüllü hayvanseverler sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı bu hafta sonunda da 20 ilçede 20 bin sokak hayvanına 12 ton mama desteğinde bulundu.

Ankara Kent Konseyi, sokak hayvanları için kapsamlı çalışmalar yürüten Ankara Büyükşehir Belediyesinin besleme çalışmalarına gönüllü hayvanseverlerle iş birliği yaparak destek veriyor.

Özellikle kış aylarında yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarının yanında olmayı sürdüren Ankara Kent Konseyi ve paydaşları sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı hafta sonu merkez ve çevre ilçelerde mama desteğinde bulundu.

İki günde 20 bin sokak hayvanı için 12 ton mama desteği

Kuruluşundan itibaren Başkent’in sorunlarını Ankaralı paydaşlarıyla çözmeye çalışan ve ortak akıl ilkesiyle hareket eden Ankara Kent Konseyi, Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığı ekiplerinin eşliğinde sokak hayvanlarını besleme çalışmaları için paydaşlarıyla bir araya geldi.

Ankara Kent Konseyi Hayvan Hakları Çalışma Grubu ve Semt Kültürü Çalışma Grubu, Motosiklet Derneği, Empati DOHAYSA Derneği, Çiğdemim Derneği ile Paragon Film Yapım gönüllüleri sokak hayvanları besleme çalışmalarına katıldı. Yakupabdal Köyü, Tekke Köyü ve Şaşmaz Sanayi bölgesinde merkeze uzak noktalarda yaşayan can dostları unutmayan gönüllü hayvaseverler, hafta sonu boyunca 12 ton mamayı 20 bin sokak hayvanına ulaştırdı.

Hayvanlar için Büyükşehir Belediyesi, AKK ve STK’larla iş birliğinin önemi

Büyükşehir Belediyesinin hayvan hakları konusunda farkındalık çalışmalarının yanı sıra sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliği yaparak Başkent’te Sokak hayvanlarına yönelik besleme çalışmalarını aralıksız sürdürdüğünü belirten Ankara Kent Konseyi Hayvan Hakları Çalışma Grubu Sözcüsü Rabia Erentuğ, şu değerlendirmelerde bulundu:

“Büyükşehir Belediyesinin bizlere olan desteğinden çok memnunuz. Çünkü hayvanseverlerin çok alışık olmadığı bir yardım ve destek bu. Hem memnunuz hem gururluyuz hem şaşkınız tüm duyguları bir arada yaşıyoruz. Ortamı görüyorsunuz eksi derece soğuklarda üşümekten konuşamıyorum bile ve bu hayvanlar burada yaşamaya çalışıyor. Bu bir sosyal sorumluluktur. Bu insani ve vicdani yapılması gereken bir görevdir. Bu hayvanların buna ihtiyacı var özellikle de kış aylarında daha fazla ihtiyaçları oluyor. Mama desteği bizim için çok önemli. Tüm dernekler ve gönüllüler adına ben Mansur başkanımıza çok teşekkür ediyorum.”
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