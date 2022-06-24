Başkent’te müzikli yaz akşamları başlıyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi, popüler müzikten klasik konserlere kadar zengin repertuvara sahip birçok ünlü sanatçı ile müzik grubu yaz boyunca açık ve kapalı alanlarda Başkent’te sahne alacak.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı, yaz boyunca merkez ve çevre ilçelerde dopdolu bir dizi konser etkinliğini ücretsiz olarak Başkentlilerle buluşturacak.

Konser programları aynı zamanda ABB TV, Youtube Kanalı ve sosyal medya hesapları üzerinden canlı yayınlayacak olan Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin ünlü sanatçıları Başkentlilerle buluşturacağı konser takvimi ise şöyle:

"24 Haziran 2022 Cuma günü saat 20.00 Erdal Beyazgül-Gençlik Parkı Büyük Sahne, 25 Haziran 2022 Cumartesi günü 19.00 Ankara Kent Orkestrası-Eymir Mahallesi Şehit Yalçın Dizdaroğlu Parkı Gölbaşı, 30 Haziran 2022 Perşembe günü saat 20.00 Feryal Öney/ABB Gençlik Senfoni Orkestrası-Gençlik Parkı Büyük Sahne, 2 Temmuz 2022 Cumartesi günü saat 20.00 Kalben-Gençlik Parkı Büyük Sahne, 3 Temmuz 2022 Pazar günü saat 18.00 Özcan Deniz-Çubuk-1 Barajı Alanı".

Hizmete açıldığı günden bugüne kadar Başkentlilerin yoğun ilgi gösterdiği ve ailece keyifli zaman geçirdiği Çubuk-1 Barajı Alanı’nda da ayrıca her ayın ilk pazar günü konserler düzenlenecek.