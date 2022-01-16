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Başkentte mazot desteği öncesi çiftçilere Başkent Kart dağıtımına başlanıyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından çiftçilere sağlanacak mazot desteği öncesinde 17 Ocak’tan itibaren “Başkent Kart” dağıtımına başlanıyor.

ANKARA 16.01.2022, 15:43
Başkentte mazot desteği öncesi çiftçilere Başkent Kart dağıtımına başlanıyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından çiftçilere sağlanacak mazot desteği öncesinde 17 Ocak’tan itibaren “Başkent Kart” dağıtımına başlanıyor.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın başkanlık yazısı ile Büyükşehir Belediye Meclis gündemine taşıdığı ve oy birliği ile kabul edilen mazot desteği kararının ardından Başkentli çiftçilere Başkent Kart dağıtımı başlıyor.

Gıda yardımları başta olmak üzere kömür ve doğal gaz desteklerini de Başkent Kart üzerinden yaparak sosyal yardımlar konusunda Başkent’te yeni bir uygulama başlatan Büyükşehir Belediyesi şimdi de kırsal destekleri yerli üreticilere Başkent Kart üzerinden dağıtmaya hazırlanıyor. Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı, mazot desteği öncesi 17 Ocak 2022 Pazartesi gününden itibaren ilk etapta yaklaşık 60 bin Başkent Kart dağıtımı gerçekleştirmeyi planlıyor.

Pos ve ödeme cihazlarından ödeme kolaylığı

Büyükşehir Belediyesi çiftçilerin kullanımına sunacağı Başkent Kart ile tarımsal desteklere kolayca ulaşabilmelerini sağlamak, mazot fiyatlarının yüksek olmasından dolayı çiftçinin girdi maliyetlerini azaltmak, tarımsal faaliyetlerin devamlılığını sağlamak ve üretimi arttırmayı amaçlıyor.

Mazot desteğinden önce 25 ilçede dağıtılacak olan ve temassız ödeme teknolojisine sahip olan Başkent Kartlar, pos ve ödeme cihazlarına yaklaştırılarak bir saniyeden kısa bir süre içerisinde ödeme kolaylığı sağlayacak. Başkent Kartlar ilerleyen süreçte ve gelen talep doğrultusunda çiftçilere dağıtılmaya devam edecek.

Mazot desteği için son başvuru tarihi 18 Şubat 2022

Büyükşehir Belediyesi pandemi süreci nedeniyle internet ortamında ‘Çiftçi Belgesi (ÇKS) ve Traktör Ruhsatı’ sahibi çiftçilerden mazot desteği başvurularını almaya başladı.

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