Başkent’te kurtlar dokuz koyunu telef etti

Başkent Ankara’da telef edilen bir tane küçükbaş koyunun küpe numarasından inceleme yürüten Jandarma ekipleri 9 koyunun daha kurt sürüsü tarafından telef edildiğini tespit etti.

Güdül ilçesinin Boyalı Mahallesi’nden dağlık alana doğru 120 kadar küçükbaş hayvanın ayak izlerini tespit eden Jandarma ekipleri, telef olan bir hayvanın küpe numarasından telef olan hayvanın Boyalı Mahallesi’nden S.Ç’ye ait olduğunu belirledi. S.Ç ekiplere hayvan sürüsünü Ayaş’ın Gökçebağ Mahallesi’ndeki bir ağıldan çıkarttığını ve sisli havandan dolayı hayvanların bir kısmını bulamadığını söylediği kaydedildi.

Bölgede yapılan teknik ve fiziki çalışmalar sonucunda ayak izlerinden yola çıkan ekipler 30 km uzaklıkta 9 tane küçükbaş hayvanın kurt sürüsü tarafından telef edildiğini belirledi. Diğer hayvanları ise kayalıklarda bulan Jandarma ekipleri, buldukları 11 tane küçükbaş hayvanı S.Ç’ye teslim etti.