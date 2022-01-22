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Başkentli öğrenciler yarıyıl tatilinde etkinliğe doyacak

Ankara Büyükşehir Belediyesi öğrencilerin yarıyıl tatilini dolu dolu geçirmeleri için birbirinden renkli etkinliklere ev sahipliği yapacak. Çocuk festivalinden sanata, kültürel etkinliklerden eğitsel atölyelere kadar birçok aktiviteye katılacak öğrenciler, yarıyıl tatilinde hem öğrenecek hem de eğlenecek.

ANKARA 22.01.2022, 12:26
Başkentli öğrenciler yarıyıl tatilinde etkinliğe doyacak

Ankara Büyükşehir Belediyesi öğrencilerin yarıyıl tatilini dolu dolu geçirmeleri için birbirinden renkli etkinliklere ev sahipliği yapacak. Çocuk festivalinden sanata, kültürel etkinliklerden eğitsel atölyelere kadar birçok aktiviteye katılacak öğrenciler, yarıyıl tatilinde hem öğrenecek hem de eğlenecek.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, öğrencilerin doya doya bir yarıyıl tatili geçirebilmeleri için Feza Gürsey Bilim Merkezi başta olmak üzere Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı’na bağlı Çocuk Meclisi, Gençlik Merkezleri, Çocuk Kulüpleri ve Aile Yaşam Merkezlerinde çok sayıda aktivite hazırlandı.

Başkentli öğrenciler, 24 Ocak-6 Şubat tarihleri arasında 2 hafta boyunca düzenlenecek tiyatrodan eğitici atölyelere kadar çok sayıda etkinliklerle hem eğlenecek hem de öğrenecek.

Belediye Başkanı Yavaş’tan karne hediyesi: Çocuk festivali

Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı’na bağlı Çocuk Meclisi ile Gençlik Merkezi, Çocuk Kulübü ve Aile Yaşam Merkezleri’nin (AYM) ücretsiz olarak düzenleyeceği yarıyıl etkinlikleriyle çocuklar unutulmaz bir tatil geçirecek.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı çağrıyla tüm çocuklara “Karne Hediyeniz Bizden” sözleriyle seslenerek, 1-2 Şubat tarihlerinde Atatürk Kapalı Spor Salonu ile Aile Yaşam Merkezleri Çocuk Kulüplerinde düzenlenecek çocuk festivaline davet etti:

“Sevgili Evlatlarım, Başarı dolu bir yarıyılı daha geride bırakırken size bir müjdemiz var. Tatili doyasıya yaşamanız için Aile Yaşam Merkezlerimizde ve Çocuk Kulüplerimizde eğitici ve eğlenceli etkinlikler düzenliyoruz. Hepinizi bekliyorum.”

Çocuklar unutulmaz bir yarıyıl tatili geçirecek

Başkent’in dört bir yanında bulunan AYM’lerde yarıyıl tatiline giren çocuklar için sinema ve tiyatro gösterilerinden bilgi yarışmalarına, sportif faaliyetlerden gezilere kadar birçok aktivite düzenlenecek.

Mamak, Sincan, Aktepe, Sinanlı, Batıpark, Altındağ, Ahmetler, Çubuk, Sincan, Esertepe, Osmanlı, Akyurt, Kahramankazan, Yahyalar, Elvankent, Polatlı, Kuşcağız Aile Yaşam Merkezleri ile Mamak, Altındağ ve Batıkent Gençlik

Merkezleri, Çocuk Meclisi ve Çocuk Kulüplerinde düzenlenecek aktivitelere katılacak çocuklar eğlenirken aynı zamanda da sosyalleşecek.

Başkentli çocuklar için yarıyıl tatilinde festival programı da hazırlayan Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı, 1-2 Şubat 2022 tarihlerinde Atatürk Kapalı Spor Salonu’nda düzenleyeceği festivalde; dans, tiyatro, spor gösterileri, atölye çalışmaları ve resim çalışmalarına ev sahipliği yapacak.

Feza Gürsey Bilim Merkezi’nde çocuklar eğlenirken öğrenecek

Yarıyıl tatilinde Başkentli çocukların boş vakitlerini verimli bir şekilde değerlendirmeleri amacıyla ANFA Genel Müdürlüğü’ne bağlı Feza Gürsey Bilim Merkezi de birbirinden farklı atölye çalışmaları düzenleyecek.

Teknolojiyi ve bilimi eğlenerek uygulamalı öğrenecek çocukların hem merak duygusu hem de el becerileri gelişecek. Yarıyıl tatilini bilimsel çalışmalarla geçirmek isteyen çocuklar, 30 Ocak-6 Şubat 2022 tarihleri arasında; Mikro Dünya, Asitler ve Bazlar, Zeotrope, Güneş Saati, Hava Roketi, Su Roketi, İlk Robotum, Ayın Evreleri, Güneş Sistemi, Filografi, Diş, Süt Deneyleri, Robotik El, Mozaik, Kil, Fosil Kazısı, Hadi Fosil Yapalım, Su Deneyleri, Atoma Yolculuk, Solu-Silindir Boşalt konulu atölyelere katılabilecek.

Başkent tiyatroları yarıyıl tatilinde çocuklara özel sahne alacak

Ankara Büyükşehir Belediyesi, yarıyıl tatilinde de Başkentli çocukları kültür ve sanat faaliyetleri düzenleyerek yalnız bırakmayacak. Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı bünyesinde hizmet veren Başkent Tiyatroları, 24 Ocak-16 Şubat 2022 tarihleri arasında 3 çocuk tiyatro oyununu Aile Yaşam Merkezlerinde (AYM) halka açık olarak sahneleyecek.

Başkent Tiyatroları, Başkentli çocukların kültür ve sanat faaliyetlerine katılımlarını artırmak amacıyla “Bana Bir Masal Anlat”, “Harikalar Mutfağı” ve “Otobüs Durağında 3 Bencil” adlı 3 oyunu farklı ilçelerde yer alan Aile Yaşam Merkezlerinde (AYM) çocuklar için sahneleyecek.

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