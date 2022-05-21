Başkentli muhtarlara yönelik afet farkındalık eğitimi başladı

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), Başkentlilerin afet ve acil durumlara hazırlıklı olması ve farkındalık düzeylerinin artırılması amacıyla eğitim atağına geçti.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, doğal afetlere karşı vatandaşları bilinçlendirerek farkındalık oluşturmak amacıyla başlattığı eğitim çalışmalarını sürdürüyor.

Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Daire Başkanlığı Afet Teknolojileri İzleme ve Eğitim Şube Müdürlüğü, kentin tüm paydaşlarını kapsayan mahalle bazlı ve apartman görevlilerinin ardından şimdi de başkentli muhtarlara yönelik afet farkındalık ve ilk yardım eğitimlerine başladı.

Gençlik Parkı Necip Fazıl Salonu’nda düzenlenen eğitim programına katılan Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Daire Başkanı Mutlu Gürler toplum çapında farkındalık oluşturarak vatandaşları afetlere hazır hâle getirmek istediklerini vurgulayarak, şu bilgileri verdi:

“Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak göreve başladığımız günden bugüne toplumun farklı sosyal katmanlarına afet farkındalık eğitimleri veriyoruz. Daha önceki eğitimlerimiz hatırlarsınız apartman görevlileri, kent konseyleri ve üniversite öğrencilerine yönelikti. Şimdi de yeni bir hedef kitleyle beraberiz. Çok yaygın bir şekilde Türkiye’nin dört bir yanında duyarlılık oluşturacak özellikle Başkent’te Ankara’nın merkezinde muhtarlarımızla başlayan aynı zamanda geniş duyarlılık oluşturacağımız geniş kitlelere ulaşacağımız bir eğitim programını sürdürüyoruz. Buradaki eğitimlerimiz aynı zamanda Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanlığı ile yaptığımız görüşmelerle içeriği zenginleştirilmiş yeni kapsamlar eklemiş biçimde. Bu programlarımızla yalnızca afetlere ilişkin duyarlılık değil daha geniş çerçevede ekoloji duyarlılıkları, iklim bilinci, doğa sevgisi gibi nitelikli bir eğitim programını da sürdüreceğiz. Ankara’nın dört bir yanındaki muhtarlıklarımıza ve onlar sayesinde de köydeki farklı sosyal katmanlara ulaşmak istiyoruz.”