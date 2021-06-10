Başkan Şimşek ve öğrencilerden temizlik kampanyası

Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, Çevre Haftası kapsamında öğrencilerle birlikte çöp topladı.

Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, Çevre Haftası kapsamında Mogan Gölü’nde öğrenciler ile renkli bir etkinliğe imza attı. Belediye meclis üyelerinin de katıldığı etkinlikte Başkan Şimşek, Gölbaşı Atatürk Sahil Parkı’nda öğrencilerle çevre temizliği yaptı ve çöp topladı. “Bugün havasıyla, suyuyla, toprağıyla içinde yaşadığımız çevrenin günüdür. Çevre, insan ve tabiat varlıklarının birbirleriyle etkileşim içinde bulunduğu bir sistemdir” diyerek konuşmasına başlayan Başkan Şimşek, “İnsanlık, varoluşundan bu yana çevresini kendi ihtiyaçları doğrultusunda biçimlendirmeye çalışmış, bu zaman zarfında da çevreyi etkilemiş ve ondan etkilenmiştir. Nasıl ki tabiatın insan hayatı üzerinde derin tesirleri varsa, bizlerin faaliyetleri de tabiat üzerinde tesirde bulunmaktadır. Hedefimiz gelecek nesillere yaşanabilir bir çevre bırakmaktır. Anayasamızda ifade edildiği üzere “herkes sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahiptir" dedi.

Mogan ve Eymir Gölleri’nde değişik türlerden binlerce kuş türünün bulunduğuna dikkat çeken Başkan Şimşek, "Havaların ısınması ve baharın gelmesiyle birlikte kuş cennetine dönüşen gölde, doğanın hareketliliğini izlemek insanlara keyif vermektedir. Bu değerimizi korumak ve geleceğimiz olan siz değerli öğrencilere aktarmak adına Mogan Dip Çamuru temizlenmesi projesi devam etmektedir. Dünyada sadece Mogan Gölü çevresinde yetişen ve Gölbaşımızın simgesi olan Sevgi Çiçeğinin korunması çalışmaları devam etmekte, her yıl binlerce tohum ekilmektedir. Tabii kaynakların yönetiminde var olan kaynakların korunması birinci önceliğimizdir. Koruyarak kullanmak en önemli prensibimizdir” açıklamalarında bulundu.

İkili toplama sistemi hakkında da bilgi veren Şimşek, “Sıfır Atık Projesi kapsamında ikili toplama sitemine geçiş ve kaynağında ayrı toplama çalışmalarımız devam etmektedir. Bu amaçla salgın dönemi normalleşme sürecine girildiği bu günlerde Eymir Mahallesi TOKİ bölgesinde hanelerden atıkların ayrı toplanması konusunda bilgilendirme çalışmaları yapılmış, vatandaşlarımıza ev ev ayrı toplama ekipmanı dağıtımı gerçekleştirilmiştir. Bundan sonraki süreçte salgının etkisinin azalmasına paralel olarak çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz. Hepinize yaşanabilir ve temiz bir çevrede mutlu ve sağlıklı bir ömür dilerim” ifadelerini kullandı.

Konuşma sonrası Başkan Şimşek, stantları öğrenciler ile birlikte gezerek bilgi verdi. Program, Başkan Şimşek’in öğrencilere geri dönüşümü ve çevreyi anlatan hediyeler vermesi ile son buldu.