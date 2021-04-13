Başkan Ramazan Şimşek’ten Ramazan Ayı mesajı

Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, Ramazan ayı öncesi yayımladığı mesajında birlik, beraberlik vurgusu yaptı. Salgın sebebiyle kalabalık iftar sofralarında buluşulmasa da gönüllerin bir olduğunu söyleyen Başkan Şimşek “Hoş geldin Ramazan” dedi.

"İslam dünyası ve vatandaşlarımız bugün ilk oruçlarıyla kutsal Ramazan ayını karşılıyor” diyen Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek sözlerine şöyle devam etti:

"Ramazan ayı sadece oruç ayı değil, aynı zamanda bereket, yardımlaşma, dayanışma, hoşgörü, birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularımızı güçlendirdiğimiz bir aydır. Mübarek Ramazan ayının ülkemizde, şehrimizde ve tüm İslam aleminde oluşturduğu bütünleştirici gücün, dünyada barışın, sağlıklı bir yarının ve huzurun hüküm sürdüğü günlerin başlangıcı olması en büyük dileğimizdir. Salgın sebebiyle geçmiş yıllarda olduğu gibi bu sene kalabalık sofralarda buluşamasak da biliyoruz ki kavuşacağımız kucaklaşacağımız günler yakın. Sıkıntılı süreçlerden geçtiğimiz bugünlerde belediye olarak her zaman halkımızın yanındayız. Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v.) in de hadisinde dediği gibi ‘Komşusu açken tok yatan bizden değildir’ Bu noktadan hareketle Ramazan ayı boyunca ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın yanında olacağız. Bu duygu ve düşüncelerle vatandaşlarımızın ve İslam dünyasının Ramazan ayını en içten duygularımla kutlar, sağlık, mutluluk ve huzur dileklerimle sevgiler ve saygılar sunarım.”