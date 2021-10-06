Başkan Oğuz: "Üniversite öğreniminiz boyunca sizlerin Kahramankazan’daki ailesi olacağız"

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, Türkiye’nin çeşitli illerinden üniversite eğitimi için ilçeye gelen öğrencilerle bir araya geldi. Konaklayacak yer buluncaya kadar belediye kamp merkezinde misafir ettikleri öğrencilerle buluşan Oğuz, “Ülkemizin geleceği olan siz kıymetli gençlerimizin her zaman yanındayız” dedi.

Öğretmen olan Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, Türkiye’nin çeşitli illerinden ilçelerine üniversite okumaya gelen ve konaklama sorunu yaşayan öğrencilere belediyenin kamp merkezinin ücretsiz konaklama hizmeti vereceğini duyurmuştu. Oğuz’un çağrısı üzerine belediyeye başvuran üniversite öğrencileri, belediyenin kamp merkezinde konaklamaya başladı. Başkan Oğuz, kamp merkezinde konaklayan üniversite öğrencilerini ziyaret etti. Sohbet ettiği öğrencilere kazandıkları okulların ve öğrenim hayatlarının hayırlı uğurlu olması temennisinde bulunan Oğuz, kendi öğrencilik ve öğretmenlik hayatına ilişkin anılarını paylaştı. Kahramankazan Belediyesi olarak öğrencilerin her zaman yanında olduklarını ifade eden Oğuz, gençleri ilçelerinde misafir etmekten mutluluk duyduklarını belirterek, “Üniversite öğreniminiz boyunca sizlerin Kahramankazan’daki ailesi olacağız. Sizlerin rahat etmesi için elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Ülkemizin geleceği olan siz kıymetli gençlerimizin her zaman yanındayız” dedi.

Üniversite öğrencileri de kendilerine kamp merkezinde konaklama imkanı sunan Başkan Oğuz’a ve Kahramankazan Belediyesi’ne teşekkür etti. Öğrenciler, bu ziyaretin kendileri için oldukça anlamlı olduğunu belirterek, kendilerine gösterilen içten ve samimi ilgiden duydukları memnuniyeti dile getirdiler.