Başkan Köse, basın mensupları ile bir araya geldi

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, Mamak’ta hayata geçirilen projelerin tanıtımı öncesi basın mensupları ile bir araya geldi. Üreğil Millet Bahçesinde gerçekleşen toplantıda, görevde oldukları 2 buçuk yıl boyunca Mamak’ta yapılan projeler hakkında açıklamalarda bulunan Köse, 20 Ekim Çarşamba günü (yarın) yapacağı toplantının ana başlıklarını basın mensupları ile paylaştı. Mamak halkının görevi tevdi ettiği günden itibaren her dakika, her saniye bu sorumluluğu hissederek çalıştıklarını ifade eden Başkan Köse, “Bunu bir emanet olarak gördük ve o günden itibaren gecemizi gündüzümüze kattık. Görev süremizin yarısına geldiğimiz bugünlerde, projelerimizin neredeyse yüzde 80’ini gerçekleştirmiş olmanın huzuru içerisindeyiz” dedi.

Yenilikçi, dinamik bir yönetim anlayışıyla Mamak’a değer katan onlarca proje ürettiklerini ve bu projeleri vakit kaybetmeden hayata geçirdiklerini ifade eden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “İnsana en güzel hizmetler sunmayı önceliği haline getiren bir perspektif ile ve bu amaçla modern yaşam alanlarıyla, doğa ile iç içe olan ekolojik projeleriyle, kültür merkezleriyle, mahalle konakları, sosyal tesis ve kütüphaneleriyle, oyun parkları ve yeşil alanlarıyla çocukların, gençlerin ve her yaştan insanların buluştuğu, vakitlerini değerlendirdiği, kendini geliştirdiği, meslek öğrendiği, kaliteli güzel mekanlarıyla ilçemizi donatarak şehrin imkanlarından herkesin faydalandığı daha güzel bir Mamak için çalışıyoruz” dedi.

"Eserlerimizle hem geleneklerimizi hem de değerlerimizi yaşatıyoruz"

İki buçuk yıl önce ne söz verildiyse hepsini yaptıklarını ve yapmaya da devam ettiklerini kaydeden Başkan Köse, “Mamak Daha Güzel Olacak’ diyerek çıktığımız bu yolculukta, Mamak’ımızı adeta şantiyeye çevirdik. Bir taraftan inşaatlar devam ediyor, bir taraftan da eserlerimiz tamamlandıkça tören dahi yapılmadan hizmet vermeye başlıyor. Diğer taraftan da sosyal-kültürel projelerimizi bir bir hayata geçiriyoruz. Bilim ve sanat merkezlerimiz, aile merkezlerimiz, mahalle konaklarımız ardı ardına yükseliyor. Tam bir sosyal belediyecilik örneği olan millet kıraathanelerimiz hizmet vermeye başladı. Her ay eklenen yeni tesislerimizle, her yaştan hemşerilerimizi ve özellikle gençlerimizi, büyüklerimizi mutlu etmeye çalışıyoruz. Eserlerimizle hem geleneklerimizi hem de değerlerimizi yaşatıyoruz” diye konuştu.

"Eserlerimizin kapsayıcılığına çok dikkat ediyoruz"

Özellikle gençlerin geleceğe hazırlanmalarına destek olmak amacıyla eğitim, kültür, sanat ve spor yatırımlarına ağırlık verdiklerini de kaydeden Köse, “Güzel Mamak’ta her çocuğumuz bir enstrüman çalsın istemiştik, her çocuğumuz en az bir alanda lisanslı spor yapsın demiştik. Bu çerçevede çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Sanatla ve sporla iç içe bir şehir olmak noktasındaki çalışmalarımıza devam ediyoruz. Yaz, kış kurslarımızla onları destekliyoruz. Uyanık kütüphanelerimiz, başarıya odaklanan gençlerimiz için önemli mekânlar haline geldi. Gençlik merkezlerimiz yeni neslin buluşma noktası oldu. Eserlerimizi inşa ederken, hizmetlerimizi yaparken özellikle kapsayıcılığa çok dikkat ediyoruz. Halkımızın her kesimine ulaşacak projeler yapıyoruz. Gençlerimizin yanı sıra yaşlılarımız, anne adaylarımız, bebeklerimiz, kadınlarımız, esnaflarımız, çalışanlarımız, emeklimiz, gencimiz hepsi için neler yapabileceğimizi düşünüyor, onların sesine kulak veriyor, ihtiyaçları tespit ediyor ve özel projelerle hizmet ediyoruz” şeklinde konuştu.

"Mamaklıyım demekten gurur duyacakları bir şehir inşa ediyoruz"

Mamaklı hemşerilerimizi, ’Mamaklıyım’ demekten gurur duyacakları bir çevre ve şehir inşa etmek hedefinde olduklarını da kaydeden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Bu bilinçle kentsel dönüşüm çalışmalarımıza hız veriyoruz. Günün her vakti hep halkımızın yanında, hep onların yakınındayız. Özellikle Covid-19 döneminde, Mamak Devlet Hastanesinin hizmete açılması konusunda çalışmalar yaptık ve dört ay öncesinde Mamak Devlet Hastanesi hizmete açıldı. Tabii salgın döneminde yine özellikle hastanelerin sıkıntılı olduğu zamanlarda anne adaylarımıza özel ambulansla hizmet vermeye başladık. Geçmişte bir takım olumsuz imajlarla anılan Mamak, şimdi bilim merkezleriyle, şenlikleriyle, tematik parklarıyla, geleneksel Ankara konaklarıyla, yeşil belediyecilik örneği olan ekolojik köyleriyle, lavanta bahçeleriyle, millet bahçeleriyle ve özellikle sosyal tesis olması anlamında millet kıraathaneleriyle ve kadın kooperatifiyle başkentimizin ekonomisine canlılık veren bir cazibe merkezi haline dönüşüyor” diye konuştu.

Köse, 20 Ekim Çarşamba günü(yarın) saat 19.00’da Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kongre Merkezinde düzenlenecek olan proje sunum toplantısına herkesi davet ettiğini belirterek sözlerini noktaladı.