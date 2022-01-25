Başkan Köşe: "Artık herkes biliyor, şampiyonlar Mamak‘tan çıkıyor"

Konya’da gerçekleştirilen Büyükler Türkiye Tekvando Şampiyonası’nda 632 kulüp 1559 sporcunun katılımıyla gerçekleşen turnuvaya, Mamak Belediyesi Tekvando Takımı damgasını vurdu.

Turnuvaya, 11 sporcu ile katılım gösteren Mamak Belediyesi Tekvando Takımı’nda, 5 sporcu ilk 8’e girerek Büyükler Milli Takımı’na adı yazdırdı. Ayrıca yeşil-beyazlı ekip, turnuvada milli takıma en fazla milli sporcu kazandıran 3. kulüp olmayı da başardı.

Mamak’ın adını dünyaya duyuracaklar

Turnuvada Mamak Belediyesi Tekvando Takımı’ndan Mervenur Evci altın madalya kazanarak Dünya, Avrupa, İslam Oyunları, Akdeniz Oyunları gibi 2022 yılında yapılacak olan uluslararası organizasyonlarda ülkemizi ve Mamak’ı temsil etmeye hak kazanırken, dereceye giren 4 sporcu ise Arnavutluk / Tiran’da düzenlenecek olan Dünya Başkanlık Kupası’na milli takım adına katılma hakkı elde etti.

"Hepsi Mamak’ın öz evladı"

Turnuvaya katılan tüm sporcuların Mamak’ın öz evladı olduğunu ifade eden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “İlçemizdeki yetenekleri keşfetmeye devam ediyoruz. Turnuvada binlerce sporcunun arasından büyükler kategorisinde 5 milli sporcu çıkardık. Bu gurur Mamak’ın emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. Artık herkes biliyor, şampiyonlar Mamak‘tan çıkıyor” dedi.