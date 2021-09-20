banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Bilim insanları kedi videoları izleyecek gönüllüler arıyor
Bilim insanları kedi videoları izleyecek gönüllüler arıyor
İşte iPhone 13'ün tüm renkleri!
İşte iPhone 13'ün tüm renkleri!
Çin'de TikTok'a kısıtlama: 40 dakikadan fazla kullanamayacaklar!
Çin'de TikTok'a kısıtlama: 40 dakikadan fazla kullanamayacaklar!
Nevşin Mengü'nün babası eski milletvekili Şahin Mengü hayatını kaybetti
Nevşin Mengü'nün babası eski milletvekili Şahin Mengü hayatını kaybetti

Başkan Ercan gaziler ve aileleriyle buluştu

Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, 19 Eylül Gaziler Günü’nde kahraman gazilerimiz ve aileleriyle bir araya geldi. Kültür Evi’ndeki yemekli etkinlikte gazilerle tek tek ilgilenen Başkan Ercan, “Böyle asil bir millete mensup olmanın gururunu yaşıyoruz” ifadelerini kullandı.

ANKARA 20.09.2021, 13:13
Başkan Ercan gaziler ve aileleriyle buluştu

Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, 19 Eylül Gaziler Günü’nde kahraman gazilerimiz ve aileleriyle bir araya geldi. Kültür Evi’ndeki yemekli etkinlikte gazilerle tek tek ilgilenen Başkan Ercan, “Böyle asil bir millete mensup olmanın gururunu yaşıyoruz” ifadelerini kullandı.

Sincan Belediyesi gazilerimizi unutmadı. 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla çok özel bir etkinlik düzenlendi. Kültür Evi’nde gaziler ve aileleri yemekte ağırlandı.

Gaziler yemekte bir araya geldi

Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan gazilerimizle tek tek ilgilendi, hal ve hatırlarını sordu. Ardından gazilerimizle aynı sofrada buluştu. Başkan Ercan’a Sincan Kaymakamı Abdullah Küçük ve AK Parti Sincan İlçe Başkanı Soner Arslanargun da eşlik etti.

Başkan Ercan yaptığı konuşmada gazilerimizle bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Başkan Ercan, “Böyle anlamlı bir günde sizlerle birlikte olmanın mutluluğunu yaşıyorum. Çok şükür böyle asil bir millete mensup olmanın gururunu hissediyorum. Allah yaşayan gazilerimize sağlıklı uzun ömürler, esenlikler versin inşallah. Ebediyete intikal etmiş olanlara mağfiretiyle muamele eylesin” ifadelerini kullandı.

banner518
Yorumlar (0)
banner515
26°
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 5 13
2. Trabzonspor 5 13
3. Konyaspor 5 11
4. Hatayspor 5 10
5. Karagümrük 5 10
6. Fenerbahçe 5 10
7. Altay 5 9
8. Alanyaspor 5 9
9. Galatasaray 5 8
10. Kayserispor 5 7
11. Malatyaspor 5 6
12. Göztepe 5 5
13. Gaziantep FK 5 5
14. Kasımpaşa 5 5
15. Adana Demirspor 5 5
16. Antalyaspor 5 4
17. Sivasspor 5 3
18. Başakşehir 5 3
19. Giresunspor 5 1
20. Rizespor 5 1
Takımlar O P
1. Ümraniye 6 16
2. Eyüpspor 6 12
3. Erzurumspor 6 12
4. Ankaragücü 5 11
5. Tuzlaspor 5 11
6. Bandırmaspor 6 9
7. Manisa FK 6 9
8. Samsunspor 5 7
9. Kocaelispor 5 7
10. Altınordu 6 7
11. Boluspor 4 6
12. Adanaspor 6 6
13. Denizlispor 6 6
14. Menemenspor 5 6
15. Bursaspor 6 5
16. Gençlerbirliği 6 5
17. Ankara Keçiörengücü 5 4
18. İstanbulspor 4 3
19. Balıkesirspor 4 3
Takımlar O P
1. Chelsea 5 13
2. Liverpool 5 13
3. M. United 5 13
4. Brighton 5 12
5. Man City 5 10
6. Everton 5 10
7. Tottenham 5 9
8. West Ham 5 8
9. Brentford 5 8
10. Aston Villa 5 7
11. Watford 5 6
12. Leicester City 5 6
13. Arsenal 5 6
14. Crystal Palace 5 5
15. Southampton 5 4
16. Wolverhampton 5 3
17. Leeds United 5 3
18. Newcastle 5 2
19. Burnley 5 1
20. Norwich City 5 0
Takımlar O P
1. Real Madrid 5 13
2. Atletico Madrid 5 11
3. Valencia 5 10
4. Real Sociedad 5 10
5. Athletic Bilbao 5 9
6. Sevilla 4 8
7. Osasuna 5 8
8. Mallorca 5 8
9. Rayo Vallecano 5 7
10. Barcelona 3 7
11. Real Betis 5 6
12. Elche 5 6
13. Cádiz 5 5
14. Villarreal 4 4
15. Levante 5 4
16. Espanyol 5 3
17. Granada 4 2
18. Celta de Vigo 5 1
19. Getafe 5 0
20. Deportivo Alaves 4 0