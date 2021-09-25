banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Almanya’da seçimlerde Türkler kime oy verecek?
Almanya’da seçimlerde Türkler kime oy verecek?
Melih Gökçek, FETÖ suçlamasıyla ifade verdi!
Melih Gökçek, FETÖ suçlamasıyla ifade verdi!
Aziz Sancar'dan gençlere yurt dışı tavsiyesi
Aziz Sancar'dan gençlere yurt dışı tavsiyesi
Netflix'i hangi ülke hangi fiyata kullanıyor? Türkiye birinci sırada
Netflix'i hangi ülke hangi fiyata kullanıyor? Türkiye birinci sırada

Başkan Altınok’un servisleri gençlerden alkış aldı

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok ilçede Çaldıran Mahallesi’nde bulunan Abdurrahim Karakoç Anadolu Lisesine gerçekleştirdiği ziyarette beden eğitimi dersinde voleybol oynayan öğrencilere eşlik etti. Altınok tarafından kullanılan birçok servis sayıya dönüşürken öğrenciler derslik atışlara alkışlarla karşılık verdi.

ANKARA 25.09.2021, 10:16
Başkan Altınok’un servisleri gençlerden alkış aldı

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok ilçede Çaldıran Mahallesi’nde bulunan Abdurrahim Karakoç Anadolu Lisesine gerçekleştirdiği ziyarette beden eğitimi dersinde voleybol oynayan öğrencilere eşlik etti. Altınok tarafından kullanılan birçok servis sayıya dönüşürken öğrenciler derslik atışlara alkışlarla karşılık verdi.

Abdurrahim Karakoç Anadolu Lisesi öğretmen ve idarecileri ile bir araya gelen Başkan Altınok öğrencilerin sıcak ilgisiyle karşılaştı. Burada talepleri dinleyen Altınok, taleplerinin yerine getirilmesi için de çeşitli talimatlar verdi. Okul bahçesinde oynanan voleybolun ardından öğrencilerle gerçekleştirdiği sohbette, “Belediye başkanı olmadan önce ya öğretmen ya da futbolcu olmak istiyordum. Ancak partimiz ‘aday ol’ dedi ben de aday oldum ve Keçiören’e hizmetkâr oldum" diye konuşan Altınok, “Okulumuzda geleceğimiz olan gençlerle sohbet ediyoruz. Onlar bizim her şeyimiz. Öğrencilerimizin eğitimi için seferberiz. Okullarımızı gezerek öğrencilerimizle buluşmaya onlara destek vermeye devam ediyoruz” ifadeleriyle gençlere moral verdi.

banner518
Yorumlar (0)
banner515
22°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Altay 7 15
2. Beşiktaş 7 14
3. Trabzonspor 6 14
4. Hatayspor 6 13
5. Fenerbahçe 6 13
6. Konyaspor 6 12
7. Alanyaspor 6 12
8. Karagümrük 6 11
9. Kayserispor 6 10
10. Gaziantep FK 6 8
11. Galatasaray 6 8
12. Sivasspor 6 6
13. Adana Demirspor 6 6
14. Malatyaspor 6 6
15. Göztepe 6 5
16. Kasımpaşa 6 5
17. Antalyaspor 6 5
18. Başakşehir 6 3
19. Giresunspor 6 1
20. Rizespor 6 1
Takımlar O P
1. Ümraniye 6 16
2. Ankaragücü 6 12
3. Eyüpspor 6 12
4. Erzurumspor 6 12
5. Tuzlaspor 6 11
6. Kocaelispor 6 10
7. Bandırmaspor 6 9
8. Manisa FK 6 9
9. Boluspor 5 7
10. Samsunspor 5 7
11. Altınordu 6 7
12. Menemenspor 6 7
13. Adanaspor 6 6
14. Balıkesirspor 5 6
15. Denizlispor 6 6
16. Bursaspor 6 5
17. Gençlerbirliği 6 5
18. İstanbulspor 5 4
19. Ankara Keçiörengücü 6 4
Takımlar O P
1. Chelsea 5 13
2. Liverpool 5 13
3. M. United 5 13
4. Brighton 5 12
5. Man City 5 10
6. Everton 5 10
7. Tottenham 5 9
8. West Ham 5 8
9. Brentford 5 8
10. Aston Villa 5 7
11. Watford 5 6
12. Leicester City 5 6
13. Arsenal 5 6
14. Crystal Palace 5 5
15. Southampton 5 4
16. Wolverhampton 5 3
17. Leeds United 5 3
18. Newcastle 5 2
19. Burnley 5 1
20. Norwich City 5 0
Takımlar O P
1. Real Madrid 6 16
2. Atletico Madrid 6 14
3. Real Sociedad 6 13
4. Sevilla 5 11
5. Valencia 6 10
6. Rayo Vallecano 6 10
7. Barcelona 5 9
8. Real Betis 6 9
9. Athletic Bilbao 6 9
10. Osasuna 6 8
11. Mallorca 6 8
12. Villarreal 5 7
13. Espanyol 6 6
14. Cádiz 6 6
15. Elche 6 6
16. Levante 6 4
17. Celta de Vigo 6 4
18. Granada 6 3
19. Getafe 6 0
20. Deportivo Alaves 5 0