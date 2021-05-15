Başkan Altınok’tan bayram mesaisi

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok Ramazan Bayramı’nda da çalışmalarına devam ediyor.

Keçiören’in mahallelerinde incelemelerde bulunarak eksikleri tespit eden Altınok bir yandan da Keçiörenlilerle bayramlaşarak onların taleplerini dinledi.

Altınok, Ramazan Bayramı boyunca uygulanan tam kapanmada faaliyetlerine devam esnaf, taksici, polis ve sağlık çalışanlarını görev noktalarında ziyaret ederek bayramlarını kutladı. Altınok temel ihtiyaçlarını karşılamak için market ve fırınlara giden vatandaşlarla, evlerinin bahçe ve balkonlarında vakit geçiren Keçiörenlilerle de bayramlaşarak onlara kolonya, dezenfektan ve maske dağıttı. Bayram hediyesi olarak çocuklara çeşitli oyuncaklar veren Altınok miniklerin de yüzlerini güldürdü.

Mesai mefhumu gözetmeksizin bayram boyunca çalışmalarına devam edeceğini belirten Başkan Altınok, “Bizim için en büyük makam vatandaşlarımızın yanıdır. Onların taleplerini dinleyerek isteklerini yerine getirmek bizim için büyük bahtiyarlık kaynağıdır. Mübarek Ramazan bayramında uzaktan da olsa vatandaşlarımızla bayramlaşıyoruz, gönüller alıp, gönüller yapıyoruz. Keçiörenlilerin, Ankaralıların ve milletimizin Ramazan bayramını tebrik ediyor, sağlıklı, nice güzel bayramlar diliyorum” diye konuştu.