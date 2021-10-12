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ATO Başkanı Baran, Ankara’nın başkent oluşunun 98. yıldönümünü kutladı

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Milli Mücadele ve Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunda önemli roller üstlenen Ankara’nın, bugün de Türkiye’nin muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkma hedefinde öncü bir rol üstlendiğini belirterek, “Ankara Türkiye Cumhuriyeti’nin başkenti unvanını layıkıyla taşımaktadır. Bu önemli günün yıldönümü kutlu olsun” ifadesine yer verdi.

ANKARA 12.10.2021, 10:17
ATO Başkanı Baran, Ankara’nın başkent oluşunun 98. yıldönümünü kutladı

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Milli Mücadele ve Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunda önemli roller üstlenen Ankara’nın, bugün de Türkiye’nin muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkma hedefinde öncü bir rol üstlendiğini belirterek, “Ankara Türkiye Cumhuriyeti’nin başkenti unvanını layıkıyla taşımaktadır. Bu önemli günün yıldönümü kutlu olsun” ifadesine yer verdi.

ATO Başkanı Baran, Ankara’nın Başkent oluşunun 98’inci yıldönümünü yayımladığı mesajla kutladı. 13 Ekim 1923’te Türkiye Büyük Millet Meclisinde (TBMM) tek maddelik bir yasayla Başkent olması kabul edilen Ankara’nın, aradan geçen sürede başkent oluşunun hakkını verdiğini ve ticarette, sanayide, bilimde ve teknolojide de ‘baş’ kent olmayı sürdürdüğünü aktardı.

Türk milletinin kurtuluş mücadelesinde, sağlam bir karargâh olarak ordunun yönetildiği Ankara’nın, Sakarya Meydan Muharebesi’yle yedi düvele karşı nasıl dimdik ayakta durulacağını tüm dünyaya gösterdiğini kaydeden Baran, Ankara’nın Başkent oluşuyla birlikte Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin yönetim merkezi haline geldiğini ifade etti.

Ankara’nın organize sanayi bölgeleri, üniversiteleri, teknokentleri, Ar-Ge ve tasarım merkezleriyle, Türkiye’de gelişimin öncüsü olduğunu dile getiren Baran, “Bozkır kasabasıyken Türkiye Cumhuriyeti’ne merkez olan Ankara bugün ticaretin, sanayinin, bilimin, teknolojinin, turizmin, tarımın da ‘baş’ kenti durumunda. Ankara’nın başkent oluşunun 98. yıldönümünü kutluyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bize bu toprakları vatan yapan ve vatan kalması için canını veren tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum” dedi.

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