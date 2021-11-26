Atıklar Çankaya’da dönüşecek

Çankaya Belediyesi’nin düzenlediği Avrupa Atık Azaltım Haftası kapsamındaki etkinlikte vatandaşlar tarafından merkeze getirilecek atıklar geri dönüşüme kazandırılacak.

Marmara Belediyeler Birliği’nin (MBB) Türkiye Koordinatörü olduğu Avrupa Atık Azaltım Haftası kapsamındaki etkinlikler, bu yıl 20-28 Kasım tarihleri arasında "Döngüsel Topluluklar" teması ile gerçekleştiriliyor. Avrupa’da atık önleme konusunda farkındalık oluşturmayı ve bir hafta boyunca sürdürülebilir kaynak ve atık yönetimi hakkında bilinçlendirme eylemlerinin uygulanmasını teşvik etmeyi amaçlayan hafta kapsamında Çankaya Belediyesi de etkinlik düzenliyor. 28 Kasım Pazar günü Birlik Mahallesi’ndeki 1. sınıf atık getirme merkezinde düzenlenecek etkinlikte vatandaşlar tarafından merkeze getirilecek dönüştürülebilecek atıklar geri dönüşüme kazandırılacak.

Atık getirene geri dönüştürülmüş hediye

Merkeze getirilecek kağıt, plastik, metal, cam, tekstil atıkları, atık piller, atık elektrikli ve elektronik eşyalar, atık ilaçlar, bitkisel atık yağlar ve ömrünü tamamlamış lastikler gibi geri dönüşebilir tüm atıklar için vatandaşlara geri dönüştürülmüş malzemeden yapılmış bloknot hediye edilecek. Ayrıca etkinlik süresince vatandaşlara atık türlerini ve nereye bırakılabileceğini tanıtıcı broşürler de dağıtılacak.

“Atıklara yeniden hayat verin, geri dönüştürün” adıyla gerçekleştirilecek etkinlikle toplanan atık miktarını attırmanın yanı sıra yeniden kullanım, geri dönüşüm ve bilinçlendirme süreçleri hakkında farkındalık oluşturulması hedefleniyor.