Ankara’daki köprülerde derz yenileme çalışmaları devam ediyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi, güvenli sürüş sağlamak amacıyla merkez ve ilçelerde sorumluluk alanında bulunan yol ve köprülerde bakım ve onarım çalışmalarını sürdürüyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, merkez ve ilçelerde yol yapım, bakım ve onarım çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Kent genelindeki 13 köprüde derz yenileme çalışması için düğmeye basan Kent Estetiği Daire Başkanlığı, Şaşmaz Bulvarı Sanayi girişi, Yunus Emre Köprüsü, İbni Sina Köprüsü, Farabi Köprüsü ve Ümitköy Köprüsü’nde genleşme derzi tadilatını tamamladı. Kent Estetiği Daire Başkanlığı ekipleri, şimdi de Dumlupınar Köprüsü ve Mithatpaşa Köprüsü’nde genleşme derzi tadilatına başlayacak. Kent Estetiği Daire Başkanlığı, Dumlupınar Bulvarı Mesa önü Bağlıca dönüşü köprüsünde 6 Mayıs’tan itibaren 9 gün boyunca, Mithatpaşa Köprüsü’nde ise 7 Mayıs’tan itibaren 10 gün boyunca genleşme derzi tadilatı gerçekleştirecek. Çalışmalar süresince köprüler trafiğe kapatılacak.

Tam 7 köprüde daha çalışma başlatılacak

Güvenli ve kesintisiz sürüş sağlamak amacıyla başlatılan derz yenileme çalışmaları boyunca her iki köprü araç trafiğine kapatılacak. Büyükşehir Belediyesi, önümüzdeki süreçte şu 7 köprüde genleşme derzi tadilatına başlayacak:

"Doğukent Bulvarı İmrahor Köprüsü, Söğütözü Milli İrade Köprüsü, Ümitköy Meksika Caddesi Köprüsü. Ankara Bulvarı Tigem Önü Köprüsü, Dışkapı Köprüsü, İvedik Seyran Dönüşü Köprüsü, Kayaş Çevre Yolu Bağlantı Köprüsü."