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Ankara’da kar ve buz ekiplerinin konumu online olarak takip edilebilecek
Ankara Büyükşehir Belediyesi, karla mücadele ve tuzlama ekiplerinin canlı konumu ve güzergahını online olarak vatandaşların takibine açtığını duyurdu. Başkentliler https://kartakip.ankara.com.tr/ adresinden karla mücadele ekiplerinin konumuna ulaşabilecekler.
ANKARA 13.01.2021, 14:34
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Ankara Büyükşehir Belediyesi, karla mücadele ve tuzlama ekiplerinin canlı konumu ve güzergahını online olarak vatandaşların takibine açtığını duyurdu. Başkentliler https://kartakip.ankara.com.tr/ adresinden karla mücadele ekiplerinin konumuna ulaşabilecekler.
Konu ile ilgili olarak sosyal medya hesaplarından açıklama yapan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, “Kar yağışının olumsuz etkilerini en aza indirmek için şehrimizin birçok noktasında çalışmalarımız devam ediyor. Türkiye’de bir ilke imza atarak hizmet veren araçlarımızın konumunu canlı olarak paylaşıyor; çalışma yapılan yolları mavi renk ile belirtiyoruz” ifadelerini kullandı.Kar ve buzla mücadelesini toplam 745 araç ve bin 611 personel ile sürdüren Büyükşehir Belediyesi, Konya, Eskişehir, İstanbul ve Samsun yolu başta olmak üzere ana arterler ile bulvar ve caddelerde buzlanmaya karşı tuzlama ve kar temizliği çalışmalarına devam ettiğini belirtti.
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|17
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|18
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|30
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|17
|30
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|27
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