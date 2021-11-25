Ankara’da Cağ Kebabı Festivali renkli görüntülere sahne oldu

Ankara’da düzenlenen Erzurum Cağ Kebabı Festivali kapsamında düzenlenen cağ kebabı yeme yarışması renkli görüntülere sahne oldu.

Antınpark’ta Erzurum Günleri Cağ Kebabı Festivali düzenlendi. Festivalde Erzurum’un en çok bilinen coğrafi işaretli ürünü olan cağ kebabının yanı sıra yöresel ürünlerden çeçil peyniri, kadayıf dolması, Erzurum Balları, Hınıs ve İspir fasulyesi, dut pekmezi, göğermiş peyniri veya diğer adıyla Civil küflü peyniri, Erzurum mantısı (Hıngel), Erzurum pekmezli baklavası, peynir helvası, Narman şeker fasulyesi, İspir kaymağı, Narman şeker fasulyesi, Oltu taşı, Erzurum ehramı gibi yöresel ürünler de yer aldı. Festival kapsamında 1 dakikada en hızlı cağ kebabı yeme yarışması düzenlendi. Yarışma renkli görüntülere sahne oldu.