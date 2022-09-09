Ankara’da 4 ayda 7 bin 459 sokak hayvanı kısırlaştırıldı

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ve Özel Hayvan Hastaneleri Derneği (OHHAD) işbirliğinde sokak hayvanı popülasyonunun önüne geçilmesi amacıyla başlatılan kısırlaştırma projesi devam ediyor. Proje çerçevesinde 4 ayda 7 bin 459 sokak hayvanı kısırlaştırılarak, doğal yaşam alanlarına bırakıldı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, gönüllü hayvanseverler, sivil toplum kuruluşları ve ilçe belediyeleri ile sokak hayvanlarının sağlığı için ortak projeler üreterek, ilçe belediyelerine kısırlaştırma desteği sağlıyor. Bir yandan kısırlaştırma işlemini kendi imkanlarıyla sürdüren Büyükşehir Belediyesi, Özel Hayvan Hastaneleri Derneği ile imzalanan iş birliği protokolü doğrultusunda da Başkent genelinde hizmet veren 13 özel hayvan hastanesiyle birlikte sahipsiz sokak hayvanlarının toplama ve kısırlaştırma operasyonlarını gerçekleştiriyor. Projeyle birlikte bulundukları alandan alınarak özel hayvan hastanelerine getirilen sokak hayvanları, bir gün dinlendirildikten sonra kısırlaştırma operasyonu gerçekleştiriliyor. Hayvanlar 5 günlük tedavi sürecinin ardından doğal yaşam alanlarına bırakılıyor. Proje çerçevesinde mayıs ayında bin 485, haziran ayında 2 bin 228, temmuz ayında bin 836 ve ağustos ayında bin 910 olmak üzere 4 ayda toplam 7 bin 459 sokak hayvanını kısırlaştıran Büyükşehir Belediyesi, yılda ortalama 24 bin sokak hayvanın kısırlaştırılmasını ve kontrolsüz sokak hayvanı popülasyonunun önüne geçilmesini hedefliyor.

“Popülasyonu 2 yıl içerisinde kontrol altına almayı amaçlıyoruz”

5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ve Hayvanların Korunmasına Dair Uygulama Yönetmeliği’ne uygun olarak kısırlaştırma çalışması yaptıklarını belirten Sağlık İşleri Daire Başkanı Seyfettin Aslan, “Büyükşehir Belediye Başkanlığı olarak bütün belediyelerimize örnek olacak bir çalışma başlattık. Ayda bin hayvandan az olmamak üzere sokak hayvanlarını yakalama hizmeti alım işini başlattık. 5199 sayılı Kanun’un bütün kurallarına uyarak toplanan sokak canlarımız belediyemize bağlı 4 birim ve 13 özel hayvan hastanesinde bir gün dinlendirilip, ertesi gün kısırlaştırma operasyonu yapılıyor ve 5 gün postop bakımları tamamlandıktan sonra alındıkları ortama tekrar geri bırakılıyor. Bu sayede kısırlaştırma sayımızı ikiye katlayarak yılda ortalama 24 bin ile sokak hayvanları popülasyonunu 2 yıl içerisinde kontrol altına almayı amaçlıyoruz. 2014 yılında kısırlaştırma sayısı sadece 7 bin 200’dü. 25 ilçe belediyemizin de ayda sadece 100’er kısırlaştırma yapmaları halinde dahi ortalama 30 bin kısırlaştırma yapabileceklerini var saydığımızda Ankara’da 54 bin kısırlaştırma ile sokak canlarımızın kontrolsüz popülasyon artışının önüne kısa sürede geçmiş olacağız” dedi.