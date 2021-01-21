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Ankara Kent Konseyi ve EGO’dan işitme engelliler için anlamlı proje

Ankara Kent Konseyi tarafından hazırlanan “İşaret Dili Öğreniyorum Projesi”, EGO Genel Müdürlüğü iş birliğinde toplu taşıma araçlarında hayata geçirilecek.

ANKARA 21.01.2021, 13:06
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Ankara Kent Konseyi ve EGO’dan işitme engelliler için anlamlı proje

Ankara Kent Konseyi tarafından hazırlanan “İşaret Dili Öğreniyorum Projesi”, EGO Genel Müdürlüğü iş birliğinde toplu taşıma araçlarında hayata geçirilecek.

Proje kapsamında hem EGO’ya ait toplu taşıma araçlarında görev yapan sürücüler ile raylı sistemlerde görevli personele işaret dili eğitimi verilecek hem de araçlarda bulunan ekranlarda gösterilecek videolarla Başkentliler işaret dilini öğrenecek. Sivil toplum kuruluşları ve tüm paydaşlarıyla ortak akıl etrafında üretilen projeleri destekleyen Ankara Kent Konseyi (AKK), engelli vatandaşların da toplumsal yaşama etkin bir şekilde katılabilmesi için çalışmalarına aralıksız devam ediyor. AKK ve EGO Genel Müdürlüğü, işitme engelli vatandaşların iletişim kurarken yaşadıkları sorunlara dikkat çekmek ve bu sorunları en aza indirgemek amacıyla hazırlanan ‘İşaret Dili Öğreniyorum Projesi’ kapsamında iş birliği yapacak. Proje kapsamında EGO Genel Müdürlüğü’ne ait otobüsler başta olmak üzere ANKARAY ve Metro’da bulunan ekranlarda işaret dili eğitimine ilişkin videolar gösterilecek. Uzman eğitmenler ve tercümanlar tarafından hazırlanan videolarda, toplu taşıma araçlarında seyahat eden vatandaşlara işaret dili tanıtılarak, alfabe ve temel iletişim sözcüklerinin öğretilmesi sağlanacak. “Engel olma farkında ol!” sloganıyla gerçekleştirilecek projeyle, engellilere yönelik toplumsal farkındalığın oluşturulması ve Türkiye’de sayıları 3 milyon 500 bin işitme engelli vatandaşın yaşadığı iletişim sorununa dikkat çekilmesi amaçlanıyor.

AKK Yürütme Kurulu Başkanı Halil İbrahim Yılmaz, Engelli Meclisi Başkanı Ersan Petekkaya, Halkla İlişkiler Sorumlusu Gonca Ertuğrul ve Uluslararası İşitme Engelliler Federasyonu Başkanı Pelin Aslan ile birlikte ziyaret ettiği EGO Genel Müdürü Nihat Alkaş’a proje hakkında bilgi verdi. Projenin kapsamını genişleterek Ankaray, Metro ve EGO otobüslerinde görev yapan sürücüler ile güvenlik görevlilerine de işaret dili eğitimi verileceğini açıklayan EGO Genel Müdürü Nihat Alkaş, ‘Engelsiz bir Başkent’ hedefiyle her türlü desteği vereceklerini belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu:

“Sivil toplumla bağ kurmak ve onlarla iletişime geçmekte Ankara Kent Konseyi’nin çok fazla desteğini görüyoruz. Sadece Engelli Meclisi’nde ve Bisiklet Meclisi’nde değil birçok alanda ve sektörde birlikte Ankara halkına hizmet etmeye çalışıyoruz. Kent Konseyi, işitme engelli vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştıracak bir projeye imza attı. Özellikle otobüslerde ve raylı sistemlerde çalışan görevlilerimizin, işitme engelli vatandaşlarımızla daha sağlıklı iletişim kurmalarını sağlamak için elimizden geleni yapacağız. Sonuçta ‘Engelsiz bir Ankara’ hedefimize ulaşabilmek için çalışacağız. Bu konuda bütün kapasitemizi, gücümüzü ve teknik imkanlarımızı kullanarak birlikte başaracağız.”

“Her aracı birer eğitim amfisine dönüştürmeyi hedefliyoruz”

Projenin işitme engelli vatandaşların sosyal yaşam içindeki engellerinin azaltılmasına katkı sağlama amacıyla geliştirildiğini ifade eden AKK Yürütme Kurulu Başkanı Halil İbrahim Yılmaz ise “Engelli Meclisimiz, toplu taşıma araçlarında bulunan ekranları eğitim tahtasına çevirerek, işitme engelli vatandaşlarımıza yönelik bir farkındalık oluşturmak arzusuyla bu projeyi geliştirdi. Toplu taşıma aracı içinde kullanılan zamanı daha değerli hale getirmek ve görüp de duymadıklarımızı duymak için her aracı birer eğitim amfisine dönüştürmeyi hedefliyoruz. Başkentimiz Türkiye’de daha önce yapılmayan bu çalışmayla diğer şehirlerimize örnek ve öncü olacaktır” ifadelerini kullandı.
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